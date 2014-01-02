بيكيه "يهاجم" ريال مدريد ويسخر من "شح" بطولاته !

استهل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني العام الجديد بتصريحات نارية، هاجم فيها الغريم الأزلي ريال مدريد، وأكد أن النادي الملكي "منزعج" من انتصارات فريقه، وحصده للكثير من البطولات في السنوات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية عن بيكيه قوله إن برشلونة يتعرض للهجوم بشكل مستمر وآن الأوان لأن يتوقف ذلك، وأقول "كفى" لكل من يهاجم الفريق عبر وسائل الإعلام، بحسب قوله.

وتهكّم بيكيه من ريال مدريد قائلاً: "إنه لا يفوز على برشلونة إلا في مرات نادرة، مستغلاً الأوقات الصعبة التي يعيشها برشلونة"، لكنه أشار إلى أن التنافس التاريخي بين الناديين سيستمر.

وانتقد بيكيه في ذات الوقت بث الشائعات بشأن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصف ما يُنشر عنه بـ"الحماقات"، مطالباً بتطبيق العدالة في هذا الشأن، واعادة الاعتبار لزميله الذي واجه سيلاً من الاتهامات خلال الأشهر الماضية.

وأشاد المدافع القوي بمدرب برشلونة الأرجنتيني خيراردو مارتينو، مؤكداً أن لديه رؤية جيدة ويجعل اللاعبين جاهزين تماماً لخوض المباريات، دون أن يغفل الحديث عن حقبة بيب غوارديولا الذهبية، حيث أكد أن طريقة لعب الفريق آنذاك كانت رائعة وتعتمد على الهجوم البحت.