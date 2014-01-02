دوري جميل: الهلال يسعى لتشديد الخناق على النصر

ستكون الجولة السادسة عشرة من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين هادئة لفرق الصدارة، فلا يتوقع أن يواجه النصر المتصدر صعوبة كبيرة في الفوز على النهضة متذيل الترتيب، ولا الهلال الوصيف مشكلة كبيرة أمام الفيصلي.

وعلى الرغم من ذلك ستكون الأنظار متجه اليوم الخميس صوب ملعب الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي في افتتاح الجولة، والتي سيلعب فيها أيضاً الشباب مع الرائد والفتح مع الاتحاد.. وستتحول الأنظار غداً الجمعة صوب ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لمتابعة مباراة النصر مع النهضة، فيما يلعب أيضاً الشعلة مع الاتفاق والتعاون مع نجران والعروبة مع الأهلي.

ونظرياً ستكون كل الفوارق الفنية لصالح الهلال صاحب المركز الثاني بـ35، على حساب ضيفه الفيصلي صاحب الثاني عشر بـ14 نقطة.. ويسعى الهلال لموصلة انتصاراته، على أمل تعثر النصر في أي جولة ويتقلص فارق النقاط الأربع الذي يفصل بينهما، ولهذا الهدف فسيدفع الجابر بتشكيلة تكون غالبيتها من عناصر أصحاب نزعات هجومية لحسم المباراة مبكراً وتجنب حدوث أي مفاجآت.. وسيرمي مدرب الهلال الذكي بياسر القحطاني إلى جوار ناصر الشمراني، من خلفهما اللاعب الأهم في الهلال تياغو نيفز، وأيضاً العائد من الإيقاف سالم الدوسري وعبدالعزيز الدوسري وسعود كريري وكاستللو، ومن خلفهم في خط الدفاع ياسر الشهراني وسلطان الدعيع والكوري الجنوبي كواك وعبدالله الزوري، وفي الحراسة فايز السبيعي.

وفي المقابل سيدخل الفيصلي الذي يعاني في الفترة الأخيرة من اهتزاز النتائج بحرص دفاعي يبدأ من منتصف الملعب، على أن يلعب الفريق على الهجمات المرتدة والتي يجيدها لاعبوه كثيراً.

ويؤكد مدرب الهلال سامي الجابر أهمية المباراة فريقه، مشدداً على أنها لا تقل أهمية عن بقية المباريات، وقال قبل المباراة : "إذا أردت الفوز بالدوري فلابد أن تلعب كل المباريات بنظام الكؤوس وبطريقة خروج المغلوب، فكل مباراة لدينا سنأخذها بتحدٍّ، وكل مباراة سنحاول أن نكسبها بغض النظر عمن نقابل، لابد أن يكون تركيزنا أكبر على مباراة الفيصلي المهمة".

ويشيد الجابر بمستوى الفيصلي ويضيف متحدثاً عنه: "يملك الفيصلي مدرباً جديداً قدم مستوى مميزاً في المباراة الأخيرة رغم التعادل، وأي مدرب جديد لابد أن يكون تركيزه في البداية على الجوانب السلبية، وأعتقد أن الفيصلي هذا الموسم رجع إلى طبيعته، لكن في بعض المباريات لم تساعده النتائج رغم أنه فريق منظم ولديه عناصر جيدة جداً".

بقية المباريات

في الأحساء يحل الاتحاد السادس بعشرين نقطة ضيفاً على الفتح العاشر بـ17 نقطة.. وفيما يعاني الاتحاد من ظروفه الفنية والإدارية بدأ في استعادة بعضاً من تألقه الفني، ما يجعله الطرف الاقرب للفوز اليوم.

ويعرف لاعبو الفتح أن مركزهم العاشر لا يليق بفريق كان بطلاً للنسخة الماضي.. ويحاول الدخول إلى المنطقة الدافئة وتلافي خطر دخول دوامة الهبوط.. وسيعتمد مدربه فتحي الجبال في تنظيمه الهجومي كالعادة على تحركات البرازيلي التون خوزيه في وسط الملعب، وانطلاقات حمدان الحمدان وحسين المقهوي مع هداف الفريق دوريس سالمو.. أما في الاتحاد المثخن بالجراح فسيعتمد مدربه المصري عمرو أنور على تشكيلة تفتقد للخبرة.. خاصة أن غياب قائد الفريق أسامة المولد ولاعبه أحمد الفريدي سيتواصل للإصابة، بالإضافة إلى جبسون وليناردو المحترفين البرازيليين.. وسيحاول الاستفادة من عودة فهد المولد ومحمد أبوسبعان من الإيقاف والاعتماد عليهما مع مختار فلاته لأحداث بعض التوزان في الفريق.

وفي بريدة يلتقي الرائد الثامن بـ19 نقطة المنتشي بالفوز على نجران الشباب الثالث بـ23 نقطة والجريح من خسارته المفاجئة الشعلة في الجولة الماضية.. ولن تكون المباراة سهلة، خاصة أن الرائد يكون عنيداً على أرضه وبين جماهيره، والشباب مطالب بالعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث إن هو أراد الاستمرار في المركز الذي يؤهله للعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.