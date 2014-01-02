ريال مدريد يفوز على باريس سان جيرمان في ودية الدوحة

فاز ريال مدريد الاسباني على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر، في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الخميس، على استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وسجل خيسي رودريغيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.



وقدم الفريقان عروضا رائعة أمتعت الجماهير الغفيرة التي تابعتها ووصل عددها الى 39710 متفرجين.



وكان باريس سان جيرمان الأفضل لعبا واداء والاكثر فرصا، لكن ريال مدريد كان الأخطر رغم قلة الفرص التي سنحت له.



وكان باريس سان جيرمان الأقرب إلى افتتاح التسجيل عندما مرر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كرة على طبق من ذهب الى الأوروغوياني غدينسون كافاني، فانفرد بالحارس دييغو لوبيز، لكنه سدد في قدم الاخير (16)، وارتد ريال مدريد مهاجما بقيادة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مرر كرة على طبق من ذهب الى رودريغيز المنطلق من الخلف فانفرد بالحارس الايطالي سالفاتوري سيريغو وتابعها داخل المرمى (19).



وواصل باريس سان جرمان ضغطه الهجومي وكان قريبا من إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، خصوصا تسديدتان للارجنتيني ايزيكييل لافيتزي فوق (22 و25)، ثم رأسية لكافاني (29)، وتلقى اللاعب نفسه كرة رائعة من ابراهيموفيتش سددها بجوار القائم الأيمن (34).



ووسط الضغط الفرنسي، شن ريال مدريد هجمة سريعة وصلت فيها الكرة الى رونالدو الذي هيأها الى رورديغيز المنفرد بسيريغو فتابعها بيمناه لكنها ارتدت من القائم الايمن (38).



مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي 11 تغييرا، فيما قام مدرب باريس سان جيرمان لوران بلان بثلاثة تبديلات فقط.



ورغم التغييرات الكثيرة التي أجراها ريال مدريد إلا أن الفريق ظل الأخطر، وكان الأقرب الى الهدف الثاني لولا أن التسديدة القوية التي أطلقها الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، بيل الفارو موراتا، ارتطمت بالعارضة (53).



وكاد هيرفان اونجيندا، بديل بلاز ماتويدي، أن يسجل التعادل من عرضية جيريمي مينيز، لكنه سدد الكرة ضعيفة بين يدي الحارس فرنانديز، بديل دييغو لوبيز (75).



وواصل باريس سان جيرمان إهدار الفرص إثر انفراد اونغيندا (80) ورأسية ادريان رابيو، بديل الايطالي ثياغو موتا (82).



* مثل باريس سان جيرمان: سيريغو- فان در فيل (كامارا) اليكس (ماركينيوس) وثياغو سيلفا وديني (ماكسويل)- موتا (رابيو) فيراتي (باستوري) وماتويدي (اونجيندا)- كافاني (مينيز) وابراهيموفيتش (كومان) لافيتزي (لوكاس).



* مثل ريال مدريد: لوبيز (فرنانديز)- اربيلوا (كارفاخال) وناتشو (لورنتي) وراموس (بيبي) وكاسادو (مارسيلو) تشابي الونسو (مودريتش) وخوسيه رودريغيز (كازيميرو) وايارا (ايسكو) وجيسي رودريغيز (دي ماريا)- كريستيانو رونالدو (روميرو) وموراتا (بنزيمة).