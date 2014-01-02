سلوك "عنيف" للشماخ.. والحكم يتجاهل "طرده"!

كان المهاجم الدولي المغربي محظوظاً خلال مباراة فريقه "كريستال بالاس" أمام "نوريتش سيتي"، البارحة، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تجاهل الحكم طرده، رغم دفعه أحد اللاعبين المنافسين بشكل عنيف وغير رياضي.

وأقدم الشماخ على دفع اللاعب ويس هولهان، بقوة وإسقاطه أرضاً بعد كرة مشتركة بينهما تبعها هولهان بإمساك اللاعب المغربي، فما كان من الأخير سوى دفعه أمام ناظري الحكم الذي اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وواجه الحكم انتقادات لاذعة عقب المباراة بسبب "تهاونه" مع الشماخ وعدم طرده بشكل مباشر بسبب سلوكه العنيف تجاه لاعب نوريتش، خصوصاً أنه كرر نفس الفعلة في مرات سابقة خلال الموسم الحالي.

وعلّق كريس هوتون مدرب نوريتش على الحادثة مؤكداً أنه كان ينبغي طرد الشماخ بدون أي تردد، بعدما أمسك لاعبه من وجهه ودفعه بشكل عنيف دون أي مبالاة أو اكتراث للحكم، الذي كان على مقربة منه ولم يفعل سوى إنذار لاعب أرسنال السابق.



