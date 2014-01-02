ميسي يعود إلى برشلونة

ينضم ليونيل ميسي، الخميس، إلى تدريبات برشلونة لكرة القدم بعد أن أنهى بنجاح مرحلة التعافي من إصابته في الأرجنتين.

والآن لم يعد يتبقى سوى معرفة تاريخ عودة اللاعب الأرجنتيني لخوض المباريات. ويواجه برشلونة يوم الأحد المقبل فريق إلتشي في الدوري الإسباني، لكن وسائل إعلام إسبانية وأرجنتينية تتكهن بأن النجم الهداف سينتظر حتى المواجهة التالية أمام خيتافي يوم الثامن من يناير للعودة إلى المنافسات.

وأشارت الصحافة الأرجنتينية إلى أن ميسي سافر اليوم إلى إسبانيا، عقب قضاء احتفالات أعياد الميلاد مع أسرته في مدينة روساريو، مسقط رأسه التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة بوينس آيرس.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن نجم بلادها "تعافى بصورة واضحة من التمزق الذي كان يعانيه في الساق اليسرى".

وأصيب ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، يوم العاشر من نوفمبر الماضي أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

بعد ذلك بأيام قليلة سافر إلى الأرجنتين من أجل الخضوع لعملية تأهيل داخل مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إيزيزا بضواحي بوينس آيرس، وفي أحد الملاعب بالقرب من روساريو.