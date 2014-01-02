"فاتنة" قرعة كأس العالم "تغازل" ميسي

غازلت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة فيرناندا ليما، التي قدّمت حفل قرعة كأس العالم الشهر الماضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأكدت أنه اللاعب الأفضل، وذلك قبل 11 يوماً فقط من الإعلان عن اسم صاحب "الكرة الذهبية" للعام المنصرم.

ومن المقرر أن تقدّم ليما حفل الجائزة التي يتنافس عليها ميسي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي فرانك ريبيري، وسط ترجيحات بأن الجائزة ستكون من نصيب رونالدو بفعل تألقه اللافت في أواخر 2013.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية تصريحات ليما التي أدلت فيها لصحيفة أرجنتينية، وقالت فيها إنها معجبة جداً بميسي، وأنه سيظل دائماً هو الأقوى وبمثابة المحارب في مجال كرة القدم.

وأضافت فيرناندا التي أثار ظهورها في حفل قرعة مونديال البرازيل جدلاً واسعاً: "ميسي رائع وهو قدوة حسنة لجميع لاعبي أميركا الجنوبية، وكذلك للأطفال، وتتجسد فيه معاني المسؤولية والجدية، وأنا معجبة به كلاعب".

وأشارت ليما إلى أن وجود ميسي في صفوف منتخب الأرجنتين يمنحه قوة كبيرة وقدرة على الوصول لمراحل متقدمة في أي بطولة يشارك فيها، متمنية أن يصل "راقصو التانغو" إلى نهائي كأس العالم ومواجهة منتخب بلادها لإثبات قوة كرة القدم في أميركا اللاتينية.

وستظهر ليما في 13 من الشهر الجاري خلال الحفل الضخم الذي سيقام في مدينة زيوريخ السويسرية للإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، علماً أن ظهورها "غير المحتشم" في قرعة كأس العالم جعلها مثار تعليقات واسعة في وسائل لإعلام عالمية.