50 مليون متابع لصفحة برشلونة على "فيسبوك"

قال نادي برشلونة الإسباني، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، إنه بات أول نادٍ رياضي يصل عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الانترنت إلى 50 مليوناً، واحتلت القاهرة المركز الأول بين المدن، حيث يحظى النادي بأكبر عدد من المتابعين.

وقال النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي على الانترنت: "إن أكثر عدد متابعي صفحته على موقع "فيسبوك"- التي توفر تغطية بالصور والفيديو- من اندونيسيا ويبلغ 4.73 مليونا، ثم المكسيك بواقع 3.5 مليون متابع، والبرازيل (2.5 مليون متابع) والولايات المتحدة (2.1 مليون متابع).

وفيما يتعلق بمدن العالم فقد احتلت القاهرة الصدارة برصيد 746 ألف متابع، تليها مكسيكو سيتي وبها 666 ألفاً، ثم جاكرتا وبها 623 ألف متابع.

وقال المدير المسؤول عن التقنية الجديدة في برشلونة دياك لي: "نشعر بالفخر كوننا أول نادٍ يصل عدد متابعيه على "فيسبوك" إلى 50 مليونا، كما أن هذا يمنحنا مسؤولية كبيرة نحو متابعينا".

وأضاف: "برشلونة هو أكثر أندية العالم شعبية، وهذا دليل واضح على ذلك".

وجاءت صفحة برشلونة على "فيسبوك" ضمن أكثر من 30 صفحة تحظى بشعبية بموقع التواصل الاجتماعي.

ولا يبتعد ريال مدريد الغريم اللدود لبرشلونة كثيرا إذ تحظى صفحته بعدد 46.7 مليون متابع.