أم صلال يتعاقد رسمياً مع البرازيلي فيكتور سيموس

قدم مجلس إدارة نادي أم صلال القطري محترفيه الجديدين، وهما البرازيلي فيكتور سيموس القادم من الأهلي السعودي، والإيراني الدولي بزمان منتظري القادم من نادي الاستقلال الإيراني، خلال مؤتمر صحافي، ليحلا بدلاً من الإيفواري بكاري كوني والأسترالي ساشا اللذين تم الاستغناء عنهما.

وحضر المؤتمر كل من الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، رئيس جهاز الكرة، وخالد العبد الجبار أمين السر العام بنادي أم صلال، ومحمد راشد الخنجي المنسق الإعلامي، ومحمد موسى مدير الفريق.

وأكد فيكتور سيموس المحترف الجديد "أتمنى أن أقدم الإضافة مع فريقي الجديد، وأكون عند حسن ظن الإدارة، وأنا أعلم أن فريق أم صلال يحتل حالياً المركز الأخير في الترتيب، ويحتاج إلى تجميع نقاط كثيرة للنجاة من الهبوط، وبالتالي لا بد أن أقدم مع بقية زملائي ما علينا حتى نحقق هذا الهدف".

هذا ورفض سيموس الحديث عن أسباب رحيله عن الأهلي السعودي، وقال "أعتقد أن هذا الأمر أصبح من الماضي ولا فائدة من الحديث عن أسباب رحيلي، وأريد أن أؤكد أن هذا القرار لم يكن قراري، وأنا أحترم تعاقداتي مع الآخرين، ولكن أحياناً تحدث أشياء غريبة في كرة القدم، وأتمنى أن أقدم الأفضل مع أم صلال".

وأضاف "قضيت مع الأهلي أربع سنوات، وأظن أن تاريخي مع هذا النادي يعتبر كبيراً، ولا أخفي أنني سأفتقد الجماهير الأهلاوية وزملائي اللاعبين، وليس من السهل أن أرحل وأترك الجماهير، ولكن هذه هي كرة القدم، وأنا متعطش لتقديم كل ما لدي لأم صلال".

وعن أسباب تفضيل الانتقال لنادي أم صلال بدلاً من أندية أخرى قال "كانت العروض مجرد أحاديث، وأم صلال أعطاني الفرصة لتقديم قدراتي، وهو النادي الذي فاوضني بجدية، وهو العرض الوحيد، وأعد الجماهير بأن أقدم كل ما عندي، وهدفي الانتصارات وتسجيل الأهداف".

وعلى صعيد آخر، أثنى خالد العبدالجبار، أمين السر العام للنادي على هذه الصفقة "سيموس ومنتظري صفقتان من العيار الثقيل، وأشكر الأهلي السعودي الذي تعاون معنا لإنهاء التعاقد بشكل رسمي، وأعتقد أن فيكتور غني عن التعريف، وهو صفقة الموسم، لأن له تاريخاً كبيراً، وهو قادر على مساعدة الفريق والمساهمة في تحسين وضعيته".