الجابر: أندية سعودية تحاول إبعادنا عن اللقب

أكد المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر أن فريقه مستهدف من الأندية السعودية، مبيناً أنها اتحدت على أن لا يأخذ الهلال بطولة في هذا الموسم، وقال عقب فوز فريقه الصعب 2-1 على حساب الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم: "صراحة أستغرب ما حدث من فريق الفيصلي الذي لعب المباراة أمامنا وكأنها الأخيرة في مسيرته في هذا الموسم، وأتمنى أن يلعب كذلك مع بقية الأندية، ولكن هذا لن يحدث، وعموماً الفيصلي لم يسجل إلا من أخطائنا".

وأضاف الجابر قائلاً: "للأسف الفيصلي وغيره من الأندية الصغيرة لو لعبت بنفس الوتيرة التي لعبت بها أمام الهلال لنافسوا على لقب الدوري".

وواصل الجابر سخطه على الأندية السعودية وقال: "لو لعبت الفرق الأخرى ضد أي فريق وضع شعار الهلال لنافسوا على لقب الدوري، ويبدو أن جميع الاندية السعودية اتحدت من أجل عدم حصول الهلال على لقب الدوري وبقية البطولات".

وأشار المدرب الهلالي إلى أنه يقبل التحدي في الميدان وأي فريق له الأحقية في اللعب بأي طريقة، "وواثق من لاعبي فريقي والمباريات المقبلة ستكون مباريات كؤوس بالنسبة لنا، وأعيد وأكرر أن الاندية السعودي حالياً بات همها هو كيفية إيقاف فريق الهلال، ولكن لديّ مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على حسم المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية".

من جانبه، أشار مدرب الفيصلي إلى أن فريقه لعب مباراة قوية أمام الهلال، وقال: "لعبنا أمام فريق قوي وعلى أرضه وبين جمهوره وعلى الرغم من ذلك سنحت لنا العديد من الفرص ولكنها لم تستثمر جيداً من قبل بعض اللاعبين".

وأوضح أن الأهداف الهلالية التي ولجت مرمى الفيصلي كان من الممكن أن يتم تفاديها ولكن حدثت أخطاء، بحسب قوله، لافتاً إلى أنه فخور باللاعبين وما قدموه في المباراة، مبينا أن فريقه في الشوط الاول قدم مباراة أفضل من الشوط الثاني.