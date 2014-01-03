الرئيس البرتغالي يقلد رونالدو وسام "الضابط الأكبر"

سيقلد الرئيس البرتغالي، انيبال كافاكو سيلفا، نجم المنتخب الوطني وريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، بوسام "الضابط الأكبر" للدور الذي يلعبه في رفع اسم بلاده، ولكونه أصبح قدوة ومثالاً للقوة، وذلك بحسب ما أعلنت الرئاسة، اليوم الجمعة.

وسيستلم رونالدو هذا الوسام، الثلاثاء المقبل، في مقر الرئاسة في لشبونة "بعد أن أصبح رمزاً للبرتغال من حول العالم، مساهماً في رفع اسم بلاده على الصعيد الدولي، ولأنه أصبح مثالاً للقوة بالنسبة للأجيال الجديدة"، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

أما رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فرناندو غوميش، فقال عن نجم ريال مدريد الذي لعب دوراً أساسياً في تأهل بلاده إلى مونديال 2014 بتسجيله 4 أهداف في مرمى السويد في مباراتي الملحق القاري: "هذه المكافأة تعكس تقدير البرتغاليين لما قام به رونالدو، ليس بالنسبة لكرة القدم وحسب بل للبرتغال أيضاً".

ويأتي تقليد رونالدو بهذا الوسام قبل أقل من أسبوع على حفل الكرة الذهبية الذي يقيمه الاتحاد الدولي "فيفا" في مقره في زيوريخ للإعلان عن هوية أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

ويتنافس رونالدو مع غريمه في برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بها في الأعوام الأربعة الأخيرة، ونجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي فرانك ريبيري.

ويبدو رونالدو الأوفر حظاً لإحراز هذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2008، خصوصاً بعد الدور الذي لعبه في تأهل بلاده إلى مونديال الصيف المقبل.