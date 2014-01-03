الهلال يصرف النظر عن النجعي ويفاوض الكسار

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع نظيرتها في الرائد لشراء عقد حارس الأخير أحمد الكسار، بعد أن صرفت النظر عن التعاقد مع حارس الفيصلي منصور النجعي.

وعلمت مصادر "العربية.نت" أن الهلال وافق على شروط الرائد والمتمثلة في دفع مبلغ 4 ملايين ريال بالإضافة إلى انتقال حارسه فايز السبيعي بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، بشرط موافقة الأخير على انتقاله كلاعب هاوٍ بسبب عدم قدرة الرائد على تسجيل لاعبين في لجنة الاحتراف لوجود مطالبات مالية على النادي.

وتواجه إدارة الرائد أزمة حقيقية متمثلة في عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين محترفين لوجود شكاوى ومطالبات مالية عليها في لجنة الاحتراف، وهو ما أجبرها على تسجيل لاعب النهضة عبدالحليم العمودي الذي تعاقدت معه الأسبوع الماضي كلاعب هاوٍ.