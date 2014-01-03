تسريبات صحافية تؤكد فوز رونالدو بـ"الكرة الذهبية"

كشفت صحيفة "تن سبورت" الفرنسية عن وجود تسريبات صحافية "تُؤكد" فوز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم سنوياً، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن مراسل إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، باسكال براود، قوله "إن معلومات دقيقة تُؤكد له تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية القادم لسنة 2013، واحتلال مواطنه فرانك ريبيري المركز الأول في التصويت الخاص بالصحافيين".

وأكد الصحافي الفرنسي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عدم الكشف عن نتائج التصويت، لم يمنع من وجود تسريبات، تُبرهن صحة المعلومات التي ذكرها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حقيقة ما يدور خلف الكواليس في سباق الكرة الذهبية، حيث كان أحد مراسلي مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة أفضل لاعب في العالم بالتعاون مع "فيفا" قد أخطأ في حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكشف بطريقة مبطنة أن الفائز لهذا العام هو رونالدو.

وكتب "فانسو ماشيناي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أسابيع قليلة: "يوم أمس مررت بمدريد وأجريت لقاءً جميلاً مع لاعب كرة قدم برتغالي مشهور، دائماً ما يكون ودوداً، إنه رجل من ذهب"، في إشارة اعتبرها الكثير من المحللين والنقاد أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو سيفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ويُعتبر رونالدو أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلى جانب فرانك ريبيري، واللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتم اختيار اللاعب الأفضل بالعالم بالدرجة الأولى بناءً على أصوات مدربي وقادة كل منتخبات العالم إضافة إلى العديد من الإعلاميين، بحيث يختار كل من يحق له التصويت ثلاثة لاعبين يمنحهم نقاطاً بشكل تنازلي بحيث يحصل الأول على خمس نقاط والثاني على ثلاث والثالث على نقطة واحدة، ثم تجمع نقاط كل لاعب في النهاية وتذهب الجائزة للحاصل على الرصيد الأعلى.