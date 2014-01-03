توتي يتحدى يوفنتوس: لن نرضى بالتعادل معكم

أكد قائد روما، فرانشيسكو توتي، أن فريقه لن يرضيه سوى الفوز على يوفنتوس في المواجهة المرتقبة بينهما مساء الأحد على ملعب يوفنتوس ارينا ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وبدأ توتي حديثه لصحيفة "الماساخيرو" الإيطالية، عن المواجهة التي ينتظرها عشاق الكالتشيو، كونها ستكون بين المتصدر ووصيفه بقوله:" لا نرغب بالتعادل، سنذهب للفوز، هزمنا أفضل الفرق هذا الموسم، فقط تبقى لنا يوفنتوس".

وأضاف: "نحن الأفضل على المستوى الفردي، لكنهم الأفضل على مستوى الفريق ككل، الفارق يكمن في كونهم يعرفون بعضهم بعضاً منذ فترة، وأنهم فازوا كثيراً، وهو ما يساعدهم على الفوز حالياً".

وعن أهمية اللقاء بين فريقه الوصيف والمتصدر قال: "ديربي روما هو ديربي مميز، لكن مبارياتنا مع اليوفي تمثل ديربي ثانياً بالنسبة لي، هكذا كانت منذ كنت مشجعاً، كنت أرى دائماً جواً من الكراهية بين الفريقين".

يذكر أن روما حطم العديد من الأرقم القياسية هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز في عشر مباريات على التوالي، إضافة إلى محافظته على سجله خالياً من الهزائم حتى هذه اللحظة.

وتعود أهمية المباراة التي قد تغير مسار البطولة إلى تواجد يوفنتوس في الصدارة برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن روما "الوصيف"، وهو ما يجعل رفاق توتي يسعون إلى تضييق الفارق إلى نقطتين فقط، مع تواجد نفس الحافز لدى لاعبي السيدة العجوز الذين يسعون إلى الابتعاد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين.