خليلودزيتش: لن أكذب.. الجزائر لن تتأهل في المونديال

تمسك البوسني وحيد خليلودزيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بتصريحاته، وأكد أن منتخبي بلجيكا وروسيا هما المرشحان لبلوغ الدور الثاني عن المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال خليلودزيتش للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة "لا أفهم لماذا صدمت تصريحاتي بعض الأشخاص. تريدون أن أكذب على الشعب الجزائري. قلت المجموعة صعبة جداً، تابعت المنتخبات، وأنا متمسك بتصريحاتي. بلجيكا وروسيا هما المرشحان للمرور إلى الدور الثاني".

وأضاف "بلجيكا من بين أحسن المنتخبات في القارة الأوروبية رغم أنها تفتقد إلى بعض الخبرة، عندما أشاهد الأندية التي يلعب لها لاعبوها ينتابني الخوف. أما روسيا فتأهلت في المركز الأول للمجموعة التي ضمت البرتغال بقيادة (كريستيانو) رونالدو، وهو المنتخب الذي يقوده الداهية (المدرب الإيطالي فابيو) كابيللو. أرى أن من يعتقد أنه بإمكاننا الفوز على بلجيكا وروسيا يقول كلاماً غير مسؤول. قد تحدث مفاجأة، لكن كأس العالم بطولة تتطلب توافر الكثير من العوامل".

وتابع "منتخب كوريا الجنوبية تأهل للمرة الثامنة على التوالي، وعندما أشاهد لاعبيه المحترفين في ألمانيا وإنجلترا وتنظيمهم الجيد، إلى جانب التحضير البدني المميز والسرعة التي يلعبون بها، أقول إننا لسنا مرشحين للفوز على كوريا أيضاً".

وتساءل خليلودزيتش عندما يقول هذا الكلام: "هل يصطدم" الناس في الجزائر؟ مشدداً على أن كأس العالم أقوى بأربع مرات مقارنة بكأس الأمم الإفريقية. كما ذكر أن الجزائر لم تسجل إلا هدفاً في مشاركتها بالدورتين الأخيرتين لكأس العالم، وأنها لم تتأهل إلى الدور الثاني رغم فوزها في مباراتين خلال مشاركتها لأول مرة بالمونديال عام 1982 بإسبانيا.

وقال "لست انهزامياً، ولكن ينبغي مواجهة الحقيقة، من يريد أخذ مكاني فليتفضل. حققت العديد من النجاحات منذ إشرافي على المنتخب الجزائري في يوليو 2011، ما قمت به في 30 شهراً كان يفترض القيام به في سبع أو ثماني سنوات. أنا فخور بذلك، وشرف كبير لي أن أمنح كل هذه السعادة للجزائريين رغم أنها لم تعجب البعض".