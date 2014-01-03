النصر يكتسح النهضة ويبتعد عن الهلال

ابتعد النصر 4 نقاط في الصدارة عن أقرب ملاحقيه الهلال بعد فوزه الكبير على مضيفه النهضة متذيل الترتيب 4-1 في ختام المرحلة 16 التي انطلقت أمس بفوز الهلال على الفيصلي 2-1 وتعادل الشباب والرائد سلبياً، وتعادل الفتح والاتحاد 1-1، واستكملت عصر اليوم بفوز الأهلي والشعلة على العروبة والاتفاق بنتيجة 4-صفر، وفوز التعاون على نجران بهدفين نظيفين.

فعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لم يجد النصر أي صعوبة في تجاوز مضيفه النهضة الذي اقترب من العودة لدوري الدرجة الأولى بعد تلقيه الخسارة التاسعة هذا الموسم وابتعاده عن أقرب منافسيه على الهبوط وهو الفيصلي بثماني نقاط، وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول على الرغم من التكتل الدفاعي من لاعبي النهضة، وأهدر الراهب هدفين محققين في منتصف الشوط، ليعود شايع شراحيلي ويتسبب في ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 42، نفذها بنجاح البرازيلي ايلتون كهدف أول انتهى به شوط المباراة الأول.

في الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه بحثاً عن هدف ثانٍ يحبط به أي مفاجأة من لاعبي النهضة، ونجح متوسط ميدانه يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من الراهب وضعها في مرمى حارس النهضة وديع العبيدي. وفي الدقيقة 64 رد يحيى الشهري على تمريرة الراهب بتمريرة له، والذي لم يتوان في وضعها في شباك النهضة كهدف ثالث. وفي الدقيقة 90+ نجح مهاجم النهضة ادامز في تسجيل هدف فريقه الوحيد. وقبل نهاية المباراة وضع العماني عماد الحوسني بصمته الأولى مع فريقه الجديد النصر بعد تسجيله الهدف الرابع إثر تلقيه عرضية مميزة من خالد الزيلعي وضعها برأسه في مرمى النهة.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 42 في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال، وبقي النهضة على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الأخير.

الأهلي يستعيد توازنه

وفي الجوف استعاد الأهلي توازنه بعد ترنحه في المراحل السابقة بقيادة مدربه البرتغالي فيتور بيريرا، والذي غاب عنه الفوز منذ مباراة نجران في المرحلة 12، ونجح الأهلي في إلحاق الخسارة بضيفه الصعب العروبة الذي يعتبر أكثر فريق حقق تعادلات هذا الموسم بتسع مباريات. وافتتح مدافع الأهلي محمد آل فتيل أهداف فريقه في الدقيقة 7 بعد أن حول الكرة برأسه في مرمى الحارس رافع الرويلي، وعزز الكوري الجنوبي سوك هيون تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل قائد الأهلي تيسير الجاسم ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 74، واختتم البرازيلي موسورو أهداف الأهلي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الشباب الخامس، وبقي العروبة على رصيده 15 نقطة في المركز 12.

التعاون ينفرد بالثالث

وفي بريدة، حقق التعاون فوزاً ثميناً على ضيفه نجران بهدفين نظيفين ليصعد به إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن الرابع والخامس الأهلي والشباب.

وعمق التعاون جراح ضيفه نجران بعد أن ألحق به الخسارة الرابعة على التوالي والتاسعة له في الدوري بعد أن بدأ الفريق بداية مميزة مكنته من احتلال المركز الرابع في المراحل الأولى قبل أن يتدهور ويقترب من مناطق الخطر، وسجل هدف التعاون الوحيد مدافعه سند شراحيلي في الدقيقة 51، والبرازيلي ريتشي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

ورفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي نجران على رصيده السابق 18 نقطة في المركز العاشر.

الكاميروني ايفولو مهاجم التعاون في صراع على الكرة مع عبدالعزيز حمسل (تصوير - فهد الضويفري)

لاعبو التعاون يحتفلون بهدف البرازيلي ريتشي (تصوير- فهد الضويفري)

الشعلة يواصل تقدمه

وفي الخرج، واصل الشعلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه الإسباني خوان ماكيدا الذي استلم دفة الفريق قبل 3 أشهر بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة زادت من أوجاع ضيفه الذي تلقى خسارة ثقيلة بالخمسة من الهلال الأسبوع الماضي.

وافتتح مهاجم الشعلة فهد المنيف أهداف فريقه في الدقيقة 35، وعزز مسفر البيشي تقدم الشعلة بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 53، قبل أن يسجل المغربي حسن الطير ثالث أهداف الشعلة، ويختتم المهاجم وليد الجيزاني أهداف الشعلة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز رفع الشعلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز 11، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الثامن.