دوري جميل: النصر في مهمة سهلة أمام النهضة

يسعى متصدر دوري جميل السعودي للمحترفين النصر لإعادة فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي الهلال لأربع نقاط، عندما يحل مساء اليوم الجمعة ضيفا ثقيلاً على النهضة متذيل الترتيب في ختام مباريات الجولة السادسة عشرة، والتي انطلقت أمس بفوز الهلال على الفيصلي 2-1 وتعادل الاتحاد مع الفتح 1-1 والشباب مع الرائد سلبا.. وتختتم اليوم بأربع مباريات فيحل الأهلي ضيفا على العروبة ويستضيف التعاون نجران والشعلة الاتفاق.

ولا يتوقع أن يواجه النصر صعوبة كبيرة في إعادة الفارق بينه وبين الهلال لأربع نقاط بعد أن نجح الثاني في تقليصه لنقطة واحدة بفوز على الفيصلي.. فكون النهضة لم يجمع إلا 6 نقاط فقط في 15 مباراة جعلته يتذيل الترتيب بلا منافس لا يجعل منه ندا حقيقا للنصر المتصدر بـ39 نقطة.. ولا يتوقع أن يواجه النصر الفائز في 12 مباراة صعوبة كبيرة في تحقيق فوزه الـ13 والإبقاء على سجله الخالي من الهزائم.. خاصة أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت نصراوية بأربع أهداف.

وكالعادة في كل المباريات سيدخل النصراويون المباراة وعيونهم على النقاط الثلاث وحتى وهو يفتقد لهدافيه السهلاوي والبرازيلي ايلتون للإصابة ، فهو يملك بدائل كثيرة أهمها العماني عماد الحوسني ومهاجم الفتح السابق ربيع سفياني اللذان سجلا رسميا للنصر بعد حل مشاكله مع لجنة الاحتراف وتسديد المستحقات المالية عليه.. وعلى الأرجح سيواجه النصر تكتلا دفاعيا وهجمات معاكسه من النهضة ولكنه يملك اللاعبين القادرين على العبور بالمباراة بسلاسة.. وهو سيستفيد من عودة لاعبه المخضرم حسين عبدالغني من الإيقاف.

وفي المقابل لا يبدو حال النهضة جيدا وهو يعاني كثيرا من توالي الهزائم عليه.. وسيحاول المدرب التونسي القادري فعل شيء بالتكتل الدفاعي ومحاولة اقتناص هدف من كرة معاكسة.. وهو ما سيحتاط له مدرب النصر الأوروغوياني دانييال كارينيو الذي أكد على عدم اهتمامه بالترشيحات التي تسبق المباراة.. وقال قبلها: "مثل هذه المباريات تعتمد على التجهيز النفسي للاعبين بشكل أكبر".. وشدد على أن جميع المباريات صعبة لأي فريق يريد الفوز بالدوري.. وتابع: "شعارنا في كل مبارياتنا احترام المنافس".. وفي المقابل اعترف مدرب النهضة التونسي جلال قادري بصعوبة مواجهة متصدر الدوري.. وقال: "المباراة صعبة ولكن سنسعى بكل قوة إلى صنع المفاجأة وتحقيق ما عجزت عنه كافة الفرق التي قابلها النصر في الجولات الماضية".

تابع: "رغم ظروفنا الصعبة فإن لدينا العديد من البدلاء والوجوه الشابة التي تم تصعيدها من الفريق الأولمبي وسيتم الزج بها حسب ما نراه داخل أرض الملعب".

بقية المباريات

في الجوف ينتظر العروبة الحادي عشر بـ15 نقطة، وصاحب أكبر رصيد من التعادلات في البطولة حتى الآن بتسع مباريات مواجهة صعبة على أرضه وبين جماهيره أمام الأهلي الجريح صاحب المركز الخامس بـ21 نقطة.. والذي يعاني من تردي نتائج الفريق في وجود مدربه البرتغالي فيتور بيريرا .

ومنذ بداية الموسم يعاني الأهلي من الإصابات وكثرة طرد لاعبيه وهو ما تضاعف في آخر مباريات الفريق أمام النصر التي خسر قبلها لاعبه البرازيلي موسورو مع مازن بصاص.. وطرد خلالها لاعباه محمد أمان وسلطان السوادي ببطاقتين حمراوين واللذان سيغيبان عن مباراة اليوم.. كما يحيط الغموض مصير مشاركة محترفه البرتغالي الجديد ليال بسبب إصابته بتمزق هو الآخر.

وسيلعب اليوم أيضا الشعلة الثاني عشر بـ14 نقطة مع الاتفاق الثامن بـ19 نقطة في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين عطفا على نتائجهما في الجولة الماضية، حيث فاز الشعلة على الشباب، فيما مني الاتفاق بخسارة قاسية من الهلال 1-5.

وفي مباراة رابعة يستضيف التعاون الرابع بـ23 نقطة نجران العاشر بـ18 نقطة، وهي مباراة مهمة للتعاون الذي يملك فرصة ذهبية للتربع على المركز الثالث بعد تعادل الشباب أمس، ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة سيتمكن التعاون من تجاوزها إن هو فاز اليوم.. وفي المقابل سيحاول نجران تعويض خسارة الجولة الماضية من الرائد.