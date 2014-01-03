رئيس الفيصلي: مفاوضات الهلال للنجعي زوبعة إعلامية

في الوقت الذي رصد فيه الهلال السعودي ما يقارب من 15 مليون ريال من أجل التعاقد مع حارس الفيصلي منصور النجعي (32 عاماً) لتعزيز خط حراسة المرمى في الفريق الأزرق، أكد رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج وصول خطاب رسمي عن طريق الفاكس من نادي إدارة الهلال بطلب التعاقد مع حارس المرمى منصور النجعي الذي ينتهي عقده مع ناديه نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المدلج: "أتمنى أن يكون هذا الخطاب فعلياً وعرضاً مغرياً لنا في النادي، ولا يكون هذا العرض مجرد زوبعة إعلامية لها أهداف عدة لا أريد الحديث فيها".

وأضاف: "في حال وصلنا عرض مغرٍ سنرد، ولكن لا نتمنى أن يكون الهدف من المفاوضات كما قلت وزوبعة إعلامية".

من جهته، أكد النجعي أن هناك مفاوضات من نادي الهلال، مشيراً إلى أنه نادٍ كبير ويتمنى أي لاعب اللعب فيه، لكن هذا الأمر يخصّ إدارة النادي وهي المخولة بالرد على الهلال بالموافقة من عدمها.