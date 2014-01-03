رئيس النصر: نور وعبدالغني باقيان معنا حتى اعتزالهما

أعلن رئيس نادي النصر السعودي الأمير فيصل بن تركي أن اللاعبين المخضرمين محمد نور وحسين عبدالغني سيستمران مع نادي النصر حتى اعتزالهما كرة القدم، وقال في حديث إعلامي: "نور وعبدالغني مستمران معنا حتى يقررا أنهم غير قادرين على العطاء، وسيكون نادي النصر هو المحطة الأخيرة لهما".

وامتدح الأمير فيصل مدرب الهلال سامي الجابر، وقال: "سامي مدرب جيد، والدليل أن الهلال في المركز الثاني".

وحول إمكانية تدريبه للنصر قال: "نحن في نادي النصر لا يمكن أن نحضر مدرباً بشكل مفاجئ يجب أن يتدرج من الناشئين والشباب ثم الفريق الأول، هذه هي سياستنا في النادي".

واعترف رئيس نادي النصر بأن ناديه الآن يشهد التفافاً كبيراً ودعماً من أعضاء الشرف، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعبين محمد السهلاوي وخالد الغامدي وعمر هوساوي الذين سيدخلون فترة الـ6 أشهر باقون بحسب حاجة الفريق الفنية، وقال: "لا خوف عليهم، ومن نحتاجه سيستمر معنا".