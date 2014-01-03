لاعب إنجليزي يدعم أبحاث السرطان بـ"شعره"

استغل متوسط ميدان فريق هال سيتي الإنجليزي، توم هيدلستون، الهالة الإعلامية التي أحاطت بتصرفه المثير للجدل، حينما قص شعره خلال مباراة فريقه أمام فولهام في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بأفضل طريقة ممكنة وذلك بعدما قرر إجراء مزاد علني لبيع شعره الذي قام بحلاقته.

وقرر اللاعب الإنجليزي إجراء مزاد علني لبيع شعره "المقصوص" في حملة تستهدف جمع مبلغ (75) ألف جنيه إسترليني على أن يتم تخصيص المقابل المالي الذي سيحصل عليه لدعم أبحاث السرطان.

وكان "هيدلستون" قد احتفل بشكلٍ كوميدي عقب الهدف الذي أحرزه لصالح فريقه خلال مباراته أمام فولهام في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك بعدما قام بقص خصلة من شعره على خط التماس.

وأوفى اللاعب الذي أتم هذا اليوم عامه الـ27، بالوعد الذي قطعه على نفسه، والذي يتمثل بقص شعره، في حال سجل هدفًا لفريق "النمور" في مباراته التي أقيمت على ملعبه كينغستون كوميونيكاشنز ستديوم.

وسارع "هيدلستون" إلى دكة بدلاء فريقه هال سيتي، عقب إحرازه الهدف الرابع لفريقه، ليطلب بعد ذلك من أحد أعضاء الجهاز الفني لفريقه بأن يقوم بـ"قص" خصلة من شعره الطويل، احتفالًا بالهدف الذي جاء بالتزامن مع احتفاله بذكرى يوم ميلاده، في مشهد أثار اهتمام الصحافة الإنجليزية.

وقاد اللاعب الإنجليزي فريقه لفوز تاريخي على ضيفه فولهام بسداسية نظيفة، ليصعد فريق "النمور" للمركز العاشر بعد اقتناص النقطة 23، تاركًا فريق "فولهام" في المركز الـ18 على حافة الهبوط برصيد 16 نقطة.