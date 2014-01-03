لجنة الانضباط ترفض احتجاج الأهلي ضد النصر

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تثبيت نتيجة لقاء النصر والأهلي الذي أقيم يوم الأحد الماضي في المرحلة 15 من دوري جميل للمحترفين، وانتهى بفوز الأول 3-1 بعد رفضها الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد رفع احتجاجاً للجنة الانضباط بسبب مشاركة لاعب النصر حسن الراهب بقميص زميله شايع شراحيلي بعد مشاركته بديلاً قبل أن يعدل الجهاز الإداري بنادي النصر خطأه بعد أربع دقائق من نزول اللاعب.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر لها اليوم أنه بعد رجوعها لتقرير مراقب المباراة الذي ذكر فيه أنه :"في الدقيقة 54 من المباراة حصل تغيير لنادي النصر اللاعب حسن الراهب مسجل في كشف المباراة "الإسكور" برقم "99" ونزل برقم "26"، وبعد حوالي أربع دقائق عاد وغير الفنيلة برقمه الأساسي "99", تبين لها أن لاعب النصر حسن الراهب مسجل ضمن كشف المباراة وتعتبر مشاركته قانونية، حيث لا تنطبق عليه أي من المخالفات للشخص غير المؤهل قانونياً.

واكتفت لجنة الانضباط بلفت نظر لإداري النصر سالم العثمان على هذا الخطأ الذي حدث أثناء المباراة.