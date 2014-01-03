مارادونا: لا تلوموا ميسي إذا لم نحقق كأس العالم

طالب دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية المدير الفني الأسبق لمنتخب الأرجنتين، بعدم إلقاء اللوم على نجم الفريق ليونيل ميسي إذا فشلت الأرجنتين في الفوز بكأس العالم المقبلة بالبرازيل صيف العام الحالي.

وصرّح مارادونا لبرنامج "وورلد فانز" الذي تقدمه ابنته دالما: "لا أشاهد المنتخب منذ رحلت عن تدريبه، ولكن كل ما أستطيع قوله هو أنه ينبغي علينا ألا نلقي اللوم على ميسي إذا لم ننجح في التتويج بلقب المونديال".

وأضاف "أعلم أن ميسي سيتألق بشدة، وسيلعب بشكل جيد مع المنتخب في المونديال، لكن أتمنى ألا نلقي أي لوم عليه".

وقاد مارادونا المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم الماضية بجنوب إفريقيا عام 2010 قبل أن يخسر الفريق أمام المنتخب الألماني 4/ صفر، ليرحل عن منصبه بعد ختام البطولة.