نيمار يستهل العام الجديد بقصة "الطفل الوديع"

استهل البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة، تدريبات فريقه في العام الجديد بتغيير قصة شعره التي كان عليها في عام 2013.

وفاجأ نيمار زملاءه بالفريق بظهوره بقَصَّة جديدة في مران الفريق الأول هذا العام استعداداً لاستئناف النصف الثاني من الليغا الإسبانية، ووصفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية المظهر الجديد لليافع البرازيلي بمظهر "الطفل الوديع".

يُذكر أن قصّات شعر نيمار كانت مثار جدل كبير قبيل قدومه وبعد قدومه الى الفريق مباشرة، وذلك بعد أن طالبه النادي بتغيير قصة شعره السابقة في سانتوس، وذلك بعد التعاقد معه مباشرة.