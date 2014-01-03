غوران الحدث و«الاتفاق»!

المفاوضات التي تجريها إدارة نادي الاتفاق السعودي مع مدرب الفريق الكروي الصربي جوران توفيدزيتش لتجديد عقده لموسم قادم، والتي تأتي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الهلال 1-5 في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، تؤكد أنّ العمل هو وما يفترض أن يقف عليه صناع القرار، أكثر من التركيز على النتائج الوقتية، حيث إنّ العمل وقيمته هو ما يبني لنتائج مستقبلية دائمة، وفي هذا الجانب من الواجب الاشارة والاشادة بما توقفت عنده إدارة الاتفاق، وذهابها الى الاختلاف عما نتابعه مع الكثير من الأندية والاتحادات، التي لا تملك الجرأة أو القرار للإعلان عنه في توقيت تكون النظرة الدقيقة ذات أهمية، أكثر بكثير من انفعالات وقتية وبعض القناعات العاطفية.

لا يختلف اثنان على أن نتائج الفرق هي أحد معايير ومؤشرات التقييم لمخرجات أي فريق رياضي، لكنها واقعيا يفترض ألا تكون كل شيء، وهنالك أكثر من مؤشر ومعيار يفترض الوقوف معها من خلال ما يقدمه المدرب مع الفريق واللاعبين من عمل، وبعد الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالفريق من ظروف أو مقومات، واعتبارها جزءا لا يمكن أن يتجزأ من الكيان والعملية التقييمية، ولا أعتقد أن صانع القرار الدقيق والخبير بحاجة الى الانتظار أشهر طويلة أو حتى نهاية الموسم للتعرف على قيمة المدرب أو ما يمكن أن يصل اليه من نجاحات في المستقبل، ذلك أن هنالك مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخلاصها في أضيق الحدود والفترات الزمنية، وهي ما يمكن أن توضح كيف للعمل أن يستمر في قادم المناسبات!

وعندما تعاقد نادي القادسية الكويتي مع غوران في العام 2002 ليكون مساعدا للمدرب الكويتي محمد ابراهيم، لم يكن المدرب صاحب سمعة أو شهرة ومعرفة على الساحة الخليجية، لكن عمله هو ما تمكن أن يشفع له، إن كان مع القادسية أو حتى مع الشباب الكويتي الذي فاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى، وبسببه تم اختياره بعد ذلك مساعدا ومن ثم مدربا للمنتخب الكويتي وحقق معه لقب غرب آسيا 2010 وبعدها كأس الخليج 20 في اليمن.

إن اهتمام الادارة الاتفاقية بالتجديد مع المدرب لعام آخر وبعد الخسارة القاسية أمام الهلال، ورغم أن غوران لم يكمل أكثر من الـ 60 يومًا مع النادي، أعتقد هي من المشاهد الواقعية التي يفترض الوقوف معها، وبعد الايمان أن صناع القرار يفترض أن يضعون ضمن اعتباراتهم التركيز على مجموعة من المؤشرات والمعايير، وعدم الانخداع بحسابات عاطفية، أو حتى «عشوائيات» تصدر من أسماء وجهات، لا تملك القدرة حتى لتقييم ما تعيش عليه من قيمة وواقع.!

نقلاً عن "الأيام" البحرينية