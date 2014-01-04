أتليتكو مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني "مؤقتا"

انتزع فريق أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا) عقب فوزه المستحق 1- صفر على مضيفه ملقة، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة 18 من المسابقة.

ويدين أتليتكو بالفضل إلى لاعبه الشاب خورخي ميروديو (كوكي) /21 عاما/ الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الأرجنتيني ويللي كاباييرو حارس مرمى ملقة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وحاول ملقة استغلال عاملي الأرض والجمهور لاحراز النقاط الثلاث أو الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير، لكن طموحاته اصطدمت برغبة أتليتكو في مواصلة انتصاراته ليحقق فريق العاصمة الإسبانية فوزه 16 هذا الموسم والخامس على التوالي.

وارتفع رصيد أتليتكو بهذا الفوز 49 نقطة في المركز الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر السابق برشلونة الذي بإمكانه أن يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على ضيفه اليتشي، غدا الأحد، في حين تجمد رصيد ملقة عند 20 نقطة في المركز العاشر.

