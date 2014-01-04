السعيد يقود الأهلى لعبور سموحة

قاد عبدالله السعيد فريقه الأهلي للفوز على مضيفه سموحة 2- صفر، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالدوري المصري لكرة القدم، والتي جرت بينهما على ملعب حرس الحدود بالاسكندرية.

وأحرز عبدالله السعيد هدفي المباراة في الدقيقتين 14، 54 ليفوز الأهلي على سموحة للمرة الأولى في تاريخه بالاسكندرية.

وقدم الأهلي عرضا طيبا رغم الإصابات العديدة التي ضربت لاعبيه والتي غاب بسببها وليد سليمان وسيد معوض وعماد متعب وحسام عاشور، وكان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي هو نجم المباراة الأول، بعدما أنقذ مرماه من العديد من الفرص الخطرة التي لاحت لمهاجمي سموحة.

وارتفع رصيد الأهلي بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول بعد فوزه في مباراته الثانية على التوالي، في حين توقف رصيد سموحة عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وفي نفس المجموعة حقق إنبي فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه غزل المحلة 3- 1 في وقت سابق اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية خاصة في الشوط الأول الذي شهد ثلاثة أهداف، حيث تقدم صلاح عاشور لإنبي في الدقيقتين 13، 23 قبل أن يقلص محمود بازيد الفارق بعدما أحرز هدف المحلة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب الصاعد أحمد رفعت الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 50 لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 3- 1.

ورفع إنبي رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي.

واكتفى الداخلية بالتعادل السلبي مع ضيفه الجونة في المجموعة الأولى أيضا ليرتفع رصيد الداخلية إلى نقطتين في المركز السابع، وارتفع رصيد الجونة إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثانية.. سحق بتروجت ضيفه المنيا 3- صفر بالسويس ليحقق الفريق البترولي فوزه الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الإسماعيلي، بينما تجمد رصيد المنيا عند ثلاث نقاط في المركز السابع.



