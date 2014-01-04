الهلال في "ورطة" مدافعين قبل مواجهة الاتحاد

يعيش مدرب الهلال السعودي سامي الجابر في أزمة فنية قبل مواجهة الاتحاد، الخميس المقبل، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تأكد غياب مدافعه الكوري الجنوبي كواك بسبب الاصابة.



وخرج كواك في مباراة فريقه أمام الفيصلي، الخميس الماضي، بسبب الاصابة التي تبين أنها كدمة قوية في مفصل القدم اليسرى ستبعده عن الملاعب لمدة ١٠ أيام.



ويأمل مدرب الهلال في أن تنجح ادارة ناديه في انهاء اجراءات المدافع البرازيلي ديغاو الذي تعاقدت معه منتصف الاسبوع الماضي؛ لكي يتمكن من المشاركة في مباراة الاتحاد لاسيما وأن الفريق لا يوجد به مدافع بعد رحيل ماجد المرشدي لنادي الشباب، واصابة الكوري كواك الذي حل بديلاً لمواطنه تشونغ في صفوف الفريق الازرق.



وبدأ الجابر في تجهيز أحد اللاعبين ليكون بديلاً لكواك في حال عدم وصول البرازيلي ديغاو ليلعب بجانب المدافع سلطان الدعيع، ومن المرجح أن يقع اختيار الجابر على أحد الثنائي عبدالله الزوري أو الاكوادوري كاستيلو.

