الهلال يعيد مفاوضاته مع لاعب الرائد الجبرين

عادت مفاوضات نادي الهلال السعودي مع نظيرتها في الرائد مجددا، وذلك لكسب خدمات لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث أرسلت إداراة الهلال خطابا رسميا، صباح اليوم، تطلب فيه خدمات اللاعب بنظام الإعارة مدة ستة أشهر مع أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل 4 مليون ونصف ريال.



وتشير مصادر "العربية نت" بأنه في حال إتمام الصفقة قد يستغني الجهاز الفني بقيادة المدرب سامي الجابر عن المحترف الاكوادوري كاستيلو والبحث عن لاعب وسط أجنبي بديلا له في خانة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات إدارة الناديين لم تتوقف خلال الايام الماضية، وكذلك حين طلب الهلال إعارة الحارس أحمد الكسار مقابل انتقال الحارس فايز السبيعي إلى نادي الرائد، بالإضافة الى مبلغ مادي، ومن المنتظر أن تشهد الـ48 ساعه القادمة إغلاق ملف المحادثات الرسمية بين إدارة الناديين سواء بقبول العروض الهلالية أو رفضها من قبل إدارة الرائد.