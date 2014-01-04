عجوز إيطالي: ريال مدريد "سرق" كأس أوروبا 1957

شنَّ متوسط ميدان فريق فيورنتينا الإيطالي السابق، جوزيبي فيرجيلي، هُجومًا لاذعًا على فريق نادي ريال مدريد الإسباني، مُتهمًا إياه بسرقة النسخة الثانية من بطولة كأس أوروبا، والتي تحمل حاليًا اسم "دوري أبطال أوروبا".



ونقلت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عن تقارير إيطالية تصريحات لـ"فيرجيلي"، أكّد فيها بأنّ الحكم الهولندي، ليوبولد سيلفان آورن، الذي قاد المباراة آنذاك قد أهدى نادي ريال مدريد فوز غير مستحق.



وأشار اللاعب الإيطالي السابق (78 عامًا)، في تصريحات نقلتها صحيفة "أف.في سبورت" الإيطالية، إلى أنّ نادي العاصمة الإسبانية، قد "سرق" النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمساعدة الحكم الهولندي.



وذكر "فيرجيلي" بأنّ " ليوبولد" قد اخترع ضربة جزاء وهمية لصالح لاعب الريال السابق، فرنشيسكو "باكو" خينتو لوبيز إثر تعرضه للعرقلة من لاعب فيورنتينا السابق مانيني؛ انبرى لها بنجاح زميله الأسطورة، ألفريدو دي ستيفانو، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "خينتو" قد سقط خارج منطقة الجزاء.



ولم يكتفِ لاعب المنتخب الإيطالي السابق بسرد هذه الواقعة، بل ذكر أيضًا بأنّ الحكم ذاته لم يحتسب له هدفًا قبل احتسابه لضربة الجزاء الوهمية، معتبرًا أنّ هاتين اللقطتين قد ساهمت في تتويج نادي العاصمة الإسبانية بلقب البطولة الأمجد أوروبيًا.

