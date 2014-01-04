مارتينو: ميسي.. لن "يشارك" أمام إلتشي

لن يشارك الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم في آخر 4 اعوام في مباراة فريقه برشلونة مع التشي، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، لعدم ورود اسمه ضمن تشكيلة مدربه ومواطنه خيراردو مارتينو.

وعاد ميسي من الارجنتين إلى برشلونة بعد تعافيه من اصابة قوية في عضلات فخذه أبعدته نحو شهر عن الملاعب.

وقال مارتينو: "إن ميسي يبدو في حالة جيدة، لكنه ليس جاهزا بالكامل للمشاركة في المباراة، برأيي إن ميسي يملك رغبة كاملة للعب. أعتقد أنه في حالة جسدية جيدة جدا ولديه نظرة قاتلة".

وتابع: "عليه أن يجد إيقاعا إضافيا من التمارين مع زملائه ثم في المنافسة، لكنه بحالة جيدة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري مع أتلتيكو مدريد، علما بأنهما يلتقيان الاسبوع المقبل في مدريد في مباراة قمة.