أرسنال يحسم الموقعة مع توتنهام.. وسيتي يؤجل تأهله

على ملعب الامارات وامام نحو 60 الف متفرج، حسم ارسنال موقعة الدور الثالث بالفوز على ضيفه توتنهام 2- صفر بمعدل هدف واحد في كل شوط.



وجاء الهدف الاول بتوقيع الاسباني سانتي كازورلا الذي سدد كرة من داخل المنطقة عند نقطة الجزاء الى اسفل الزاوية اليمنى (31).

وفي الشوط الثاني، عزز التشيكي توماس روسيكي بالهدف الثاني بسيناريو مشابه (62).

وفرض بلاكبيرن روفرز، الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى للموسم الثاني على التوالي، على ضيفه مانشستر سيتي، ثاني الدوري الممتاز، خوض مباراة معادة بعد ان تعادل معه 1-1 اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم.

واعتقد الجميع ان فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني سيعود من ملعب "ايوود بارك" ببطاقة الدور الرابع بعد ان انهى الشوط الاول متقدما بهدف سجله في الثواني الاخيرة الاسباني الفارو نيغريدو، اثر ركلة ركنية نفذها مواطنه دافيد سيلفا ووصلت الى البوسني ادين دزيكو الذي اخفق في محاولته الرأسية، لكن الكرة سقطت امام لاعب اشبيلية السابق فاودعها الشباك من مسافة قريبة (45).

لكن صاحب الارض، المتوج باللقب 6 مرات اخرها يعود الى عام 1928 على حساب هادسفيلد تاون (3-1)، نجح في الشوط الثاني في فرض التعادل على الـ"سيتيزينس" بهدف سجله سكوت دان في الدقيقة 55 اثر ركلة ركنية ايضا نفذها توم كايرني فوصلت الكرة الى البنيني-الفرنسي رودي غيستيد الذي حولها برأسه فوصلت وبعد ان اخفق الحارس الروماني كوستيل بانتيليمون في التعامل معها الى سكوت دان الذي تابعها في الشباك.

ثم تعقدت مهمة سيتي الذي بدا متأثرا بضغط المباريات خلال فترة الاعياد، بعد ان اكمل اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع البلجيكي الشاب ديدريك بوياتا لحصوله على انذار ثان.

يذكر ان سيتي وصل الى النهائي العام الماضي، لكنه خسر امام ويغان اتلتيك (صفر-1) الذي يلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الاولى وهو يبدأ حملة الدفاع عن لقبه لاحقا في مواجهة ميلتون كينس دونز من الدرجة الثانية.

في المقابل تأهل شيفيلد يونايتد أحد فرق الدرجة الأولى إلى الدور الرابع بعدما حقق مفاجأة كبرى عقب إقصائه أستون فيلا من البطولة إثر فوزه عليه 2-1، كما خرج نيوكاسل أيضا عقب خسارته أمام ضيفه كارديف سيتي 1- 2 لينجح المدرب النرويجي سولسكاير في أول لقاء له مع كارديف.



وصعد هال سيتي إلى نفس الدور عقب فوزه على مضيفه ميدلزبره 2- صفر، كما فاز كريستال بالاس على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بنفس النتيجة، وإيفرتون على كوينز بارك رينجرز 4- صفر، وساوثهامبتون على بيرنلي 4- 3، وستوك سيتي على ليستر سيتي 2- 1، وبرايتون على ريدندغ 1- صفر، وبولتون واندرز على بلاكبول 2- 1، وستيفينيغ على دونكاستر روفرز 4- 3، وهيديرسفيلد تاون على جرمسبي 3- 2، وروشديل على ليدز يونايتد 2- صفر، وكوفنتري سيتي على بارنسلي 2- 1، ويوفيل تاون على ليتون 4- صفر.

وتعادل نوريتش سيتي مع فولهام 1-1، وتعادل بنفس النتيجة ابسويتش تاون مع بريستون، وماكليفليد تاون مع شيفيلد وينزداي، وبريستول سيتي مع واتفورد، فيما تعادل ويغان أتليتك (حامل اللقب) مع ميلتون كينز دونز 3-3، وكيدير مينستر مع بيتربوروه يونايتد سلبيا، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور الرابع إلى مباراة الإعادة.







