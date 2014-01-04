نيمار يفعل ما "عجز" عنه ميسي بـ"مسابقة يابانية"

تفوّق الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، على زميله في برشلونة الإسباني، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسابقة شهيرة اعتاد التلفزيون الياباني على عرضها، وتتمثل في تصويب الكرة من نقطة الجزاء على مرمى مكون من تسع صفائح بلاستيكية.



ويقوم التحدي بالتسديد على 9 ارقام متواجدة في المرمى، بشرط أن يحدد المسدد على أي رقم سيسدد الكرة، ويكون للمسدد فرصة واحدة فقط للخطأ، وهو ما وقع فيه ليونيل ميسي الذي سجل 8 كرات من أصل 9، فيما نجح زميله في الفريق الكاتالوني، نيمار في التفوق عليه مسجلا 9 أهداف من أصل 9 محاولات دون أن يخطئ في أي كرة.



وتحظى المسابقة بشعبية واسعة في اليابان، وعادة ما تشهد مشاركة أبرز نجوم العالم، وقد استقطبت المزيد من الاهتمام بمشاركة ثنائي برشلونة، وأصبح نيمار "بطل" المسابقة بتفوقّه على ميسي.