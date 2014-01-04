"مراهق" مغربي مع كاكا وبالوتيلي في تدريبات ميلان

أخيراً، حصل "هاشم مستور" اللاعب الواعد المنحدر من أصول مغربية على فرصة المشاركة في تدريبات الفريق الأول لميلان الإيطالي، وظهر في التدريبات تحت قيادة المدرب ماكسيمليانو أليغري رغم أنه لم يتعد 17 من عمره.

وشارك مستور الذي يتمتع بموهبة أذهلت الكثير من الإيطاليين في التدريبات إلى جانب البرازيلي ريكاردو كاكا، والمهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي وغيرهما من النجوم الذين يضمهم "الروسينيري".

وأبدى مستور سعادته الغامرة بالمشاركة مع الفريق الأول وقال في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه فخور بالتواجد إلى جانب النجوم الكبار في ميلان، ولا سيما ريكاردو كاكا".

ويمنّي اللاعب المغربي الأصل النفس بنيل فرصة اللعب مع الفريق الأول في الفترة القادمة، بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق الرديف لميلان وقبل ذلك تدرجه في فرق النادي المختلفة تحت قيادة اللاعب الدولي السابق فيليبو إينزاغي.

ويحمل مستور الجنسية الإيطالية إلى جانب المغربية، إذ ولد في مدينة ريغينا لأبوين مغربيين، وبدأ خطواته الأولى في ملاعب كرة القدم في أحياء تلك المدينة، قبل أن ينضم لفريق ريغينا، ومنه التقطه كشافو ميلان، بمبلغ قياسي للاعب في سنه وهو نصف مليون يورو.

ويمتلك مستور موهبة فنية غير عادية، ويسجّل أهدافا جميلة مع فريق الشباب بنادي ميلان رغم أنه يلعب مع من هم أكبر منه سناً، ولعل أكثر ما يثير الاعجاب في هذا اللاعب الواعد هو تكامله جسدياً وفنياً، حيث يمتاز بالطول والقوة البدنية، وفي الوقت ذاته بالمهارة الفنية.



