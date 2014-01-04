مهاجم برتغالي: هل رونالدو إنسان؟.. إنه آلة تهديفية!

امتدح هوجو الميدا، مهاجم المنتخب البرتغالي المحترف في صفوف بيشكتاش التركي، زميله في المنتخب ومهاجم ريال مدريد الاسباني، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن الدون يقدم مستويات "مذهلة" منذ سنوات، وهو ما يجعله يشك في بعض الأحيان "هل رونالدو إنسان حقا"؟!.

وبدأ صاحب الـ 29 عاما حديثه عن زميله لقناة "ار تي بي" البرتغالية بقوله: "يعيش رونالدو في الأعوام الأخيرة لحظاته الأفضل في مسيرته، بالنسبة لي ما يقوم به في الملعب يجعلك تشك أنه إنسان. إنه آلة".

وأكد الميدا أن مستويات رونالدو في الأعوام الأخيرة تجعله يتفوق على كل لاعبي العالم، وتجعله الأفضل بلا منازع.

يذكر أن الميدا قد اشتهر في الفترة الأخيرة بسبب صورة له وهو يحتفل بانفراد رونالدو بمرمى المنتخب السويدي قبل أن يسجل الهدف الأول في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والذي نجحت البرتغال في اجتيازه بفضل هدف رونالدو ذهابا، وإحرازه هاتريك ايابا،.

وهو ما يوضح ثقته في قدرة الدون على إحراز الأهداف.