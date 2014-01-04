55 طفلاً خسروا مباراة أمام لاعب مانشستر يونايتد

شارك لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، الياباني شينغي كاجاوا مع زميله في المنتخب الياباني ومهاجم نورنبرغ الالماني هيروشي كيوتاكي في مباراة تحد مع 55 طفلا يابانيا، بمبادرة من التلفزيون الياباني المحلي.

واستخدم اللاعبان اليابانيان خبرتهما وسرعتهما لكبح جماح الاطفال اليابانيين المتحمسين لقطع الكرة منهما، وإحراز هدف في مرماهم، ولعب الثنائي الياباني أمام 33 طفلا في المرة الأولي، ونجحا في التفوق عليهم بكل سهولة، قبل أن يزداد الأمر صعوبة بانزال 22 طفلا آخر، ليصبح الثنائي الياباني في مواجهة 55 طفلا يابانيا، إلا أن كاجاوا وكيوتاكي نجحا في إحراز الهدف أيضا، على الرغم من التعداد الكبير وانتشار الأطفال اليابانيين بطول وعرض ملعب المباراة "القصيرة".