أشهر صحافي مدريدي يسخر من عودة ميسي إلى الملاعب!

واصل الصحافي المدريدي الشهير توماس رونثيرو, هوايته المفضلة بالسخرية من لاعبي الغريم التقليدي لفريقه المفضل, برشلونة الاسباني, بعدما سخر من عودة لاعب الفريق الكاتالوني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة التي لحقت به في أواخر النصف الأول من هذا الموسم.

وسخر رونثيرو من الارجنتيني ميسي بتغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "يقولون لي أن ميسي سجل هاتريك في التدريبات الأخيرة لفريقه.. يا للخوف!..لقد أرعبني!!.. إذا من كان الحارس؟!.. بينتو؟!".

ويمتلك رونثيرو قاعدة كبيرة من المتابعين له على حسابه الشخصي على "تويتر" مقارنة بالصحافيين الاسبانيين, بواقع أكثر من 400 ألف متابع .

يذكر أن رونثيرو قد عمل سابقا في صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية في أواخر الثمانينيات, قبل أن ينتقل إلى صحيفة "لا فانغوارديا" الاسبانية, ومنها الى الاستقرار في صحيفة "اس" المدريدية حاليا.

