أليغري.. يترك ميلان نهاية الموسم

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مديره الفني ماسيميليانو أليغري قال إنه سيترك ميلان في نهاية الموسم الحالي.



وقال أليغري "قبل أعياد الكريسماس في 25 ديسمبر، أبلغت أدريانو غالياني مدير عام النادي بقراري الخاص بترك الفريق في يونيو المقبل.. قضيت أربع سنوات هنا. أشكر سيلفيو بيرلسكوني رئيس النادي وغالياني والنادي على الفريق الجيد الذي قدموه لي".



وأضاف "لدينا الآن المزيد من الأهداف التي نصبو إليها. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتحسين وضعنا في الدوري المحلي. يجب أن نشارك في كأس إيطاليا ودوري الأبطال حيث تنتابني ثقة هائلة".



ويواجه ميلان فريق أتلتيكو مدريد في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال هذا الموسم، حيث كان الفريق الإيطالي الوحيد الذي عبر من دور المجموعات إلى الأدوار الفاصلة بالمسابقة هذا الموسم.



ورغم هذا، يحتل الفريق المركز 13في الدوري الإيطالي بعد 17 مرحلة من المسابقة، وذلك بفارق خمس نقاط فقط عن فرق منطقة الهبوط.



وقاد أليغري /46 عاما/ فريق ميلان للفوز بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي في 2011 .



