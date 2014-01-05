اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب الأوروغوياني فيرسيري

تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم مع المدرب الأوروغوياني خوان فيرسيري بعقد لمدة 18 شهرا وذلك في العاصمة الفرنسية باريس بتواجد رئيس مجلس إدارة النادي السعودي المحامي عادل جمجوم، ليخلف فيرسيري الإسباني المقال خوان بينات في منصب المدير الفني للفريق.

وجرى الاتفاق بعد مفاوضات على مدار اليومين الماضيين بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس سمير باجنيد وشادي زاهد والمدرب الوطني حسن خليفة، وشهدت مفاضلة بين ملفات عدد من المدربين حتى اختير فيرسيري.

وقدم جمجوم شكره لعضو الشرف أحمد كعكي على دعمه لاتمام صفقة التعاقد مع المدرب، مؤكدا أن هذه البادرة ليست غريبة منه بعد أن دعم النادي في الفترة الماضية وفضل عدم ذكر اسمه.