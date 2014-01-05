الأهلي.. شجيع سيما الرياضة!

* في كل الأوقات. وفي معظم البطولات. وفي كل الألعاب.. يبقي الأهلي هو البطل شجيع السيما لأنه يخطف الأضواء من الجميع حتي في المواقف الشائكة وفي اللجان صاحبة القرارات المصيرية يبقي الأهلي كما هو.. البطل صاحب الصوت العالي. وراعي القرارات القومية التي تهز الجميع من الجماهير حتي الوزير!!

الأهلي موجود في كل زمان ومكان في مصر. إبحث عنه تجده أمامك في مانشتات الصحافة أو علي شاشات التليفزيون. وفي الملعب. هو البطل صاحب منصات التتويج. وهو المتمرد علي كل من يقف أمام مصلحة النادي.. حتي أصبح التمرد عنوانه!

الأهلي تمرد علي الوزير أبوزيد وكل من سبقوه من الوزراء لأنهم يريدون تعديل اللائحة وتغيير القانون الذي أبقي علي مجالس الإدارة مدي الحياة وآن الأوان لتغييرها.

والأهلي تمرد علي لجنة الأندية عندما تركها حسن حمدي. لكنه كان داعماً لها عندما كان حسن حمدي رئيسها!! والأهلي تمرد ضد اتحاد الكرة بعد أن صوت ضد مندوب الأهلي في التصويت بلجنة الأندية وعاد الأهلي وأعلن الحرب ضد اتحاد الكرة ولجنة الأندية وقرر الانفصال والتفرد ببث مبارياته فخلق مشكلة جديدة لم تكن مدرجة علي خارطة الكرة المصرية.. وتمرد الأهلي ضد التليفزيون الذي قرر شراء حقوق البث كاملة ويرفض إعطاء الأهلي شارة البث منفرداً حتي لا يكون مبدأ الأندية الخروج علي لجنة البث واتحاد الكرة ويصبح سوق البث انفرادياً وتضيع الحقوق!!

هذا هو الأهلي الذي تمرد علي الجميع. وأعلن الانشقاق الكامل وكأنه يعيش في جزيرة منفصلة منعزلة عن الأرض المصرية. لا يعجبه اتحاد الكرة ولا لجنة الأندية أو لجنة البث. لا يعجبه الوزير ابن الأهلي أو اتحاد التليفزيون. فما دام المنافس يقف أمام مصلحة الأهلي.. يقف أمامه النادي ويفتح النار عليه. حتي يبقي شعار الأهلي عالياً.. وهو أنا شجيع السيما أبوشنب بريمة في الملاعب المصرية!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية