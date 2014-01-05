في قرار مُفاجيء قررت محافظة القاهرة الحجز على أموال النادي الأهلي في البنوك المصرية،البارحة، بشكل رسمي.



وقالت محافظة القاهرة، في بيان، أمس السبت، إن الحجز على أموال و حسابات النادي الأهلي في البنوك، تم لاستيفاء حقوق المحافظة عن إيجار أرض النادي، بمنطقة الجزيرة.



وكان النادي الأهلي، قد امتنع عن سداد قيمة إيجار مقره الرئيسي بالجزيرة المملكوك لمحافظة القاهرة طوال السنوات الأربع الماضية، ووصل قيمة المطلوب من النادي الأهلي الى ما يقرب من 17 مليون جنيه.



وبدأت المحافظة، عصر السبت، الحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك بدعوى عدم دفع إيجار أرض النادي بمقر الجزيرة.



وتطالب المحافظة القلعة الحمراء بـ17 مليون جنيه حق انتفاع لأرض مقر النادي بالجزيرة. وبسبب التأخر في سداد المبلغ المستحق، صدر قرار بتجميد أرصدة النادي في البنوك.



وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن إدارة النادي برئاسة حسن حمدي قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه القرار. وأكدت إدارة النادي في إجراءاتها عدم صحة القرار الصادر بشأن الحجز على أرصدة النادي الأحمر، لاسيما أن النادي قام بإيداع مبلغ مالي في خزانة المحافظة لحين الانتهاء من النزاع القضائي بين الأهلي ومحافظة القاهرة.



وشدد النادي على أن المحافظة قامت بتحديد مبلغ مالي كبير جدًا قيمة إيجارية لأرض النادي، وهو ما يتنافى مع الواقع، لاسيما أن الأهلي مؤسسة غير هادفة للربح وتؤدي خدمة عامة للدولة، حيث يقوم النادي بتشكيل أكثر من 70% من المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.



من جانبه قال المهندس عدلي القيعي المتحدث الرسمي الجديد لمجلس إدارة النادي: "إن النادي ليس أمامه سوى المفاوضات الودية مع محافظة القاهرة بالوقت الحالي، علماً بأن النادي قد أكد في وقت سابق اتخاذه جميع الإجراءات القانونية حيال هذا القرار".





