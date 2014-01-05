برشلونة يسحق إلتشي المتواضع ويسترد الصدارة من جديد

قاد المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز فريقه برشلونة حامل اللقب لاستعادة الصدارة من أتلتيكو مدريد، عندما سجل ثلاثية في مرمى ضيفه التشي 4-صفر، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" في برشلونة في المرحلة 18 من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وسجل سانشيز الاهداف الثلاثة في الدقائق 7 و63 و69 رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم، وأضاف بدورو رودريغيز الرابع (16) رافعا رصيده بدوره الى 11 هدفا هذا الموسم.



وهو الفوز الاول لبرشلونة هذا العام والثالث على التوالي و17 هذا الموسم فرفع رصيده الى 49 نقطة بفارق الاهداف امام اتلتيكو مدريد الذي انتزع الصدارة، امس السبت، بفوزه الصعب على مضيفه ملقة 1-صفر في افتتاح المرحلة.



ويلتقي اتلتيكو مدريد وبرشلونة، السبت المقبل، في قمة المرحلة 19الاخيرة من دور الذهاب.



وخاض الفريق الكاتالوني في غياب الثلاثي سيرجيو بوسكيتس والارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني الفيش بسبب الاصابة، فيما عاد الحارس فيكتور فالديز الى التشكيلة الاساسية بعد تعافيه من اصابة في ربلة الساق تعرض لها في نوفمبر الماضي مع منتخب بلاده امام جنوب افريقيا.



وابقى مدرب برشلونة الارجنتني مارتينو خيراردو على اللاعب البرازيلي نيمار على دكة البدلاء.



ومنح سانشيز التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة عرضية من المدافع الايسر خوردي البا فتابعها من مسافة قريبة على يسار الحارس طونيو (7).

وكاد الغاني ريتشارد بواكي يدرك التعادل من تسديدة قوية من داخل المنطقة ردها القائم الايمن (14).



واضاف بدرو الهدف الثاني اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من فابريغاس فكسر مصيدة التسلل وراوغ الحارس طونيو وتابعها زاحفة داخل المرمى (16).



وهو الهدف 11 لبدرو في الدوري هذا الموسم.



وانتظر برشلونة الدقيقة 63 لاضافة الهدف الثالث عبر سانشيز من هجمة منسقة قادها اندريس انييستا الذي مرر كرة بينية خلف الدفاع الى بدرو عند حافة المنطقة ومنه الى سانشيز المتوغل داخلها فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس طونيو.



وأضاف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثالث والرابع لفريقه من ركلة حرة مباشرة اسكنها على يسار الحارس طونيو (69).



وبدأ اشبيلية العام الجديد من حيث انهى سابقه وذلك بفوزه الكبير على ضيفه خيتافي 3-صفر على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".



وانهى النادي الاندلسي الشوط الاول متقدما بهدف سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة 34، ثم اضاف هدفين اخرين في الشوط الثاني عبر كارلوس باكا (55) والكرواتي ايفان راكيتيتش (77).



ورفع اشبيلية الذي لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الست الاخيرة، رصيده الى 29 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي الذي مني بهزيمته الثالثة على التوالي والتاسعة هذا الموسم، عند 23 نقطة.



وتستكمل المرحلة لاحقا، حيث يلتقي اوساسونا مع اسبانيول، وريال سوسييداد مع اتلتيك بلباو.



وتختتم المرحلة غدا الاثنين بمباراتي ريال مدريد مع سلتا فيغو، ورايو فايكانو مع فياريال.