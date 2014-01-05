سوانسي يفجر المفاجأة ويطيح بـ"يونايتد" من الكأس

ودع مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي (11 مرة) مبكرا كأس انجلترا بخسارته على ملعبه اولد ترافورد امام سوانسي سيتي بهدف للمكسيكي خافيير هرنانديز (16) مقابل هدفين لواين روتلدج (12) والعاجي ويلفريد بوني (90)، في الدور الرابع للمسابقة.

وبكر سوانسي في التسجيل بعد تمريرة طويلة بين المدافعين ارسلها الاسباني بوزويلو انفرد على اثرها بالحارس الدنماركي اندريس ليندغراد ورفع الكرة من فوقها استقرت في الشباك (12).

ورد هرنانديز بالتعادل بعدما وصلته كرة من الجهة اليسرى تابعها طائرة بيسراه من مسافة قريبة (16).

ونقصت صفوف مانشستر يونايتد بطرد البرازيلي فابيو بديل ريو فرديناند بالبطاقة الحمراء لخشونته ضد الاسباني خوسيه رويز كاناس (80) فاستغل سوانسي هذا النقص وسجل هدف الفوز بعد عرضية من الجهة اليسرى ومتابعة رأسية ناجحة من بوني (90).

وبلغ تشلسي الدور نفسه بفوزه الثمين على مضيفه دربي كاونتي من الدرجة الاولى 2-صفر اليوم الاحد في الدور الثالث.

وانتظر تشلسي الشوط الثاني لحسم النتيجة بهدفي لاعب الوسط الدولي النيجيري دون اوبي ميكل (66) والدولي البرازيلي اوسكار (71).

وحذا ليفربول حذو تشلسي وحجز بطاقته الى الدور الرابع بفوزه على ضيفه اولدهام اثلتيك من الدرجة الثانية ثانية بهدفين نظيفين ايضا سجلهما الاسباني ياغو اسباس (54) وجيمس تاركوفسكي (82 خطأ في مرمى فريقه).

وبلغ الدور ذاته سندرلاند بتغلبه على ضيفه كارلايسل بثلاثة اهداف لادم جونسون (34) والايرلندي ستيفن اوهانلون (50 خطأ في رمى فريقه) والفرنسي السنغالي الاصل الحجي با (90) مقابل هدف لماتي روبسون (43).

وخرج ايضا وست هام يونايتد بخسارة مذلة امام مضيفه نوتنغهام فورست (اولى) بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها الجزائري جمال عبدون (12 من ركلة جزاء) وجيمي باترسون (65 و71 و79) والايرلندي اندي ريد (90+1).

وتعادل بورت فايل (اولى) مع بلايموث (ثانية) بهدفين لغافين طوملاين (15) وطوم بوبي (36) مقابل هدفين لروبن ريد (51) وبن بورينغتون (73).