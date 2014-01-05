رونالدو ومورينهو "في حزن" لرحيل "الفهد الأسمر"

خلّفت وفاة أسطورة كرة القدم البرتغالي "أوزيبيو" حالة من الحزن بين نجوم ومشاهير الساحرة المستديرة في العالم، وانهالت التعليقات وردود الفعل بمجرد الإعلان عن رحيل "الفهد الأسمر" عن عمر يناهز 71 عاماً.

وأعلنت وسائل إعلام برتغالية اليوم نبأ وفاة أوزيبيو بسبب أزمة قلبية بعد معاناة طويلة مع المرض، الذي أدخله للمستشفيات أكثر من مرة طوال السنوات الخمس الأخيرة.

وعلّق اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد عن وفاة أوزيبيو في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" قال فيها: "ستظل إلى الأبد أوزيبيو.. فلترقد روحك بسلام".

أما مدرب تشلسي جوزيه مورينهو فأبدى حزنه الشديد لرحيل الأسطورة البرتغالية، مؤكداً أن أوزيبيو سيظل من الشخصيات العظيمة في تاريخ بلاده، مشيراً إلى أنه كان مصدر إلهام بالنسبة له، وتعلّم منه الكثير خلال مسيرته التدريبية الحافلة.

وقال مورينيو إن رحيل أوزيبيو سيترك فراغاً كبيراً بعدما تحوّل إلى واجهة بالنسبة لكرة القدم البرتغالية خلال العقود الماضية، متمنياً أن تتعلم الأجيال القادمة من الرجل الذي يعتبر من خيرة من أنجبت بلاده من لاعبين.

وبدوره اعتبر اللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو رحل أوزيبيو "خسارة" كبيرة للبرتغاليين، واصفاً الراحل بـ"الملك"، وقال إنه حزين جداً لوفاة أحد من ألهموه وكانوا سببوا في نجوميته.

وأبدى قائد نادي بنفيكا السابق، سيماو سابروسا الذي تتلمذ على يد أوزيبيو إنه في غاية الحزن والأسى لرحيل معلّمه، مشيراً إلى أنه سيظل أسطورة إلى الأبد بالنسبة للبرتغاليين جميعاً.

من جانبه، نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوزيبيو، وسلّط الضوء على مسيرته الحافلة وصنّفه كأحد أبرز نجوم الكرة في التاريخ، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي الذي أبدى رئيسه، الفرنسي ميشيل بلاتيني حزنه لوفاة النجم الملقب بـ"الفهد الأسمر".

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً نعى فيه أوزيبيو ووصفه بأنه "أحد أعظم اللاعبين في كل العصور"، وأعرب النادي عن "تعازيه لأسرته وأصدقائه وبنفيكا وكرة القدم البرتغالية بوجه عام".

وغرّد لاعب الفريق الدولي تشابي ألونسو عبر حسابه "تويتر" قائلاً: "فلترقد في سلام يا إزيبيو (1942-2014). واحد من العظماء"، فيما قال مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن نبأ وفاة أوزيبيو أحزنه كثيراً.