منصور البلوي .. حلّ أم مشكلة؟!

قرأت مرة أن "الذاكرة القوية مرض".. لكنني سأكتب ولو لمرة واحدة فقط أن "الذاكرة القوية شفاء"، على الأقل لأنها جزء من الحقيقة إن لم تكن كلها.

قبل ٨ أشهر، اختار الرئيس الاتحادي الأسبق منصور البلوي (المعزول من الرئاسة بقرار "مبطن"، والممنوع منها بقرار آخر "مبطن أيضاً") برنامجا تلفزيونيا على قناة يشاهدها الملايين، ليدهن قلوب الاتحاديين بالفرحة، وهو يعلن لهم أن أزمتهم المالية إلى "فناء" وأنها في غضون ثلاثة أيام- تزيد يوماً أو يومين - ستصبح هباء منبثا.

قال البلوي "في وضوح تام" لمقدم برنامج "أكشن يا دوري" على قنوات MBC، الصديق وليد الفراج، انه جلب إلى النادي عقدا استثمارياً "ضخماً"، سـ"يبُسّ جبال الديون بسّا"، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين وصف هذا العقد نفسه بأنه "الأضخم في تاريخ الرياضة السعودية"، وأنه كفيل بحل مشكلات "العميد العنيد" المالية، الحالية أو التي تتربص به مستقبلاً .. وأن الرئيس لن يكون مضطرا بعده، إلى "توسل" أو "تسول" أعضاء الشرف ليتبرعوا بثمن التوقيع مع لاعب أو تسديد دين عالق في شكوى مبسوطة فوق طاولة لجنة الاحتراف.. ووضع الرئيس السابق الحاذق، الذي تفوح من حقبته وحقيبته رائحة الذهب، لهذا العقد زمنا يتمرجح بين ٧ أيام وعشرة .. ومضت الأيام السبعة، وبعدها مضت سبعة أشهر وأكثر قليلا، والعقد الضخم في خضم المجهول.

بل أن إدارة الاتحاد شكلت لجنة للعقود الاستثمارية في النادي، ووضعت منصور البلوي رئيساً لها، فعلت ذلك لأنها "ربما" تريد أن تتفادى إصابة هذا العقد "الكبير" تحديداً، بسكتة قلبية، فيموت الاتحاد "الشاب" ميتة مبكرة، ثم يتهمون هم وحدهم بقتله .. "ربما" توقعت أن العقد لم يكن الا فقرة من فقرات مراسم العزاء.. أقول: "ربما"!.

ولهذا يجب أن يظهر منصور البلوي على ملأ كما فعل في المرة الأولى، ويشرح لجمهور الاتحاد "البطل" ما الذي حدث بالضبط؟!.. يجب أن يقول لهم "بوضوح تام" كيف صار العقد الاصخم في الرياضة السعودية، مجرد بهجة صغيرة ما لبثت ان تحولت في وجوههم إلى "عبوس قمطريرا".

هل فهمتم الآن لماذا كتبت أن "الذاكرة القوية شفاء"، وليست "مرضاً"، كما وصفها أحدهم قبل عشرات السنين؟!.. لأنها جزء من الحقيقة إن لم تكن كلها.. وهي في حالة الاتحاد "نصف الحقيقة" .. ولو فتش كل واحد منكم ذاكرته جيداً سيشفى.. على الأقل لن يكون مريضاً بـ"تصديق كل شيء"!

نقلا عن "عكاظ اليوم" السعودية