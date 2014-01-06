الإصابة.. تنهي موسم والكوت مع أرسنال

قال أرسنال متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مهاجمه ثيو والكوت سيغيب عن الملاعب لستة أشهر على الأقل، بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة أثناء مباراة ضد توتنهام هوتسبير في كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت.

وخرج والكوت محمولا على محفة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها ارسنال 2-صفر.

وأضاف أرسنال "سيخضع والكوت لجراحة في لندن في القريب العاجل، ويتوقع أن يبتعد لستة أشهر على الأقل.. وبالتالي سيغيب عن بقية الموسم وعن نهائيات كأس العالم في البرازيل خلال الصيف".

وعاد والكوت للمشاركة في المباريات مؤخرا فقط بعد مشكلة في البطن.