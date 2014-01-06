الإمارات ترفض دخول لاعب إسرائيلي إلى أراضيها

قال نادي فيتيس أرنهيم الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين: "إن الامارات العربية المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لأحد لاعبيه الاسرائيليين للمشاركة مع الفريق في معسكر اعداد".

ووصل الفريق الهولندي إلى أبوظبي، البارحة، إلا أن المدافع دان موري لم يصل مع الفريق وبقي في هولندا للتدريب مع الفريق الاحتياطي.

ونقلت تقارير اعلامية عن سياسيين هولنديين وصفهم لقرار النادي بالمضي قدما في تنظيم معسكر الاعداد بالامارات بالتصرف "المثير للاشمئزاز".

وقال ايستر بال المتحدث باسم فيتيس أرنهيم للراديو الهولندي: "سنلعب ضد فرق تعتمد على حضورنا كما نريد أن نعد أنفسنا بشكل مناسب للنصف الثاني من الموسم".

وأضاف قبل أن يشير إلى أن الغاء المعسكر ليس خيارا مطروحا "أكد لنا المنظمون (من قبل) أن موري سيسمح له بدخول البلاد".

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه لن يتدخل في هذا الخلاف. وقال متحدث باسم الاتحاد للصحافيين "هذه مسألة سياسية".

وكانت لاعبة التنس الاسرائيلية شاحار بير منعت أيضا من دخول البلاد للمشاركة في بطولة في الامارات عام 2009.

وفيتيس ارنهيم هو الحصان الأسود في الدوري الهولندي لكرة القدم، إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب الفرق متساويا في النقاط مع أياكس أمستردام المتصدر.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري بعد انتهاء العطلة الشتوية في مطلع الأسبوع من 17 إلى 19 يناير .

وانضم موري (25 عاما) إلى الفريق الهولندي من فريق بني يهودا تل أبيب الإسرائيلي عام 2012.