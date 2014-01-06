العنابي ونادال.. بايرن والريال

تداخلت الأحداث والبطولات الرياضية على أرض الدوحة لدرجة أن هناك حوالي خمسة أحداث تتم في وقت واحد.. وهو ما يفوق قدرات دول كثيرة لها باع طويل في مجال الرياضة.. وكل حدث أو بطولة يكفي أي دولة لتتباهى بأنها نظمته.

بالأمس حضر بايرن ميونيخ بكامل نجومه وهو صاحب الموسم الاستثنائي بحصد ألقاب البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية لدخول معسكر بالدوحة.. ومنذ عدة أيام كان لي شرف حضور المباراة التاريخية بين الريال وباريس سان جيرمان، كانت أمسية كروية خيالية حضرها في الملعب حوالي 50 ألف متفرج ونقلتها 52 دولة على الهواء مباشرة وتحدث عنها وعن قطر التي احتضنتها وسائل الإعلام في الكثير من دول العالم.. تلك القمة التي توجها وجود النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

وأمس الأول احترت بين حضور مباراة كرة القدم بين العنابي والأزرق الكويتي في نصف نهائي بطولة غرب آسيا ونهائي بطولة "إكسون موبيل " المفتوحة للتنس.. وفي النهاية اتخذت قراري بحضور نهائي التنس واستمتعت مع حوالي عشرة آلاف من مختلف الجنسيات في الملعب بهذا النهائي الرائع والمثير لبطولة "إكسون موبيل " بين النجم العالمي الإسباني نادال والفرنسي الأسمر مونفيس والذي حسمه نادال بخبرته وقسوته على منافسه الفرنسي خاصة في المجموعتين الأولى والثالثة.

ومن ملعب التنس تابعت فوز العنابي الغالي على الأزرق الكويتي.. وكيف سيكون النهائي لبطولة غرب آسيا مثيرا بين العنابي بقيادة بلماضي والنشامى بقيادة العميد حسام حسن الذي أقصى الأحمر البحريني.

إن كل هذه الأحداث الرياضية تدعم الطموحات القطرية خاصة أنها مقبلة على تنظيم بعض الأحداث الرسمية العالمية الكبرى ابتداء من بطولة العالم لكرة اليد ووصولا إلى الحدث الأكبر وهو مونديال 2022 لكرة القدم.

إن الحرص على تنظيم بطولات ومباريات دولية في لعبات مختلفة وفي أوقات متقاربة على مدار العام يمنح الكوادر القطرية مزيدا من الخبرات في التنظيم.. ويسهم في رفع المستويات الفنية للفرق القطرية والرقي بذوق الجماهير وحثهم على الإقبال على حضور المباريات والبطولات في اللعبات المختلفة وعدم التركيز على كرة القدم.. وكم كنت سعيدا بازدحام مدرجات ملاعب التنس بالجماهير.. مثلما ازدحمت مدرجات إستاد خليفة بالجماهير في مباراة الريال وسان جيرمان.. وهو ما يعني أن أذواق الجماهير تنوعت.. ومثلما تؤكد هذه الأحداث القدرات التنظيمية الهائلة لقطر.. فإنها في الوقت نفسه تكشف عن بعض السلبيات التي تخضع للدراسة والتقييم ويتم معالجتها وتلافيها من أجل أن تكون الأحداث والمناسبات الرياضية المقبلة في صورتها المثلى.

نقلاً عن "الشرق" القطرية