تراباتوني بديل خليلودزيتش في المنتخب الجزائري

أفاد تقرير إخباري أن اتحاد الكرة الجزائري توصل إلى اتفاق مع المدرب الايطالي العجوز جيوفاني تراباتوني؛ لتولي الاشراف على المنتخب الجزائري بعد مونديال 2014 بالبرازيل خلفا للبوسني وحيد خليلودزيتش.



ونقل الموقع الالكتروني الاخباري "كل شيء عن الجزائر"، البارحة، نقلا عن مصدر مقرب من اتحاد الكرة الجزائري أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يعين بموجبه تراباتوني مدربا جديدا للمنتخب الجزائري خلفا للبوسني وحيد خليلودزيتش، لافتا إلى أن العجوز الايطالي لا يجد حرجا في قيادة المنتخب الجزائري حالا.



وأوضح ذات المصدر أن محمد روراوة لا زال يتريث بشأن إقالة خليلودزيتش في هذا الظرف؛ خوفا من ضرب استقرار الفريق وعدم تفهم الجمهور الجزائري للقرار.



وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ)، أن روراوة يدرس بالفعل خيارات اقالة خليلودزيتش، بعد توقعات بصعوبة التعايش بين الرجلين خلال الفترة المتبقية على نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، خاصة بعد نفى خليلودزيتش وجود مهلة من اتحاد الكرة تنقضي في 31 يناير الجاري للتجديد مع "الخضر" أو الانسحاب مباشرة بعد نهاية مغامرة الجزائر في مونديال البرازيل، مثلما جاء على لسان روراوة نفسه قبل أقل من 24 ساعة فقط من "تكذيب" البوسني.

