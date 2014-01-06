ثنائية ميرتنز.. تقود نابولي للفوز

سجل دريس ميرتنز هدفين في الشوط الثاني ليقود نابولي متذبذب المستوى للفوز على ضيفه سامبدوريا 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، وتقليص الفارق مع روما صاحب المركز الثاني.



وافتتح اللاعب البلجيكي التسجيل لأصحاب الأرض بعد 53 دقيقة، عندما وصلته تمريرة عرضية من جونزالو هيغواين في وقت بدأ فيه سامبدوريا السيطرة على اللقاء.



وسدد مانولو غابياديني كرة ارتدت من العارضة وكاد سامبدوريا ان ينتزع التعادل سريعا، لكن ميرتنز ضمن النتيجة لنابولي بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا في الدقيقة 62.



ودفع الفوز رصيد نابولي صاحب المركز الثالث الى 39 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين خلف روما الذي خسر 3-صفر امام يوفنتوس المتصدر يوم الأحد.



وفي آخر ست مباريات خسر نابولي بقيادة المدرب رفائيل بنيتز 3-صفر أمام يوفنتوس و1-صفر على أرضه أمام بارما وفاز على لاتسيو وانترناسيونالي، واضاع نقاطا بالتعادل على أرضه أمام اودينيزي 3-3 ثم في ضيافة كالياري 1-1.



وهذه أول هزيمة لسامبدوريا صاحب المركز 15 في ست مباريات منذ تولي سينيسا ميهيلوفيتش تدريب الفريق.