غوارديولا سعيد بصفقة ليفاندوفسكي

أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن سعادته بصفقة ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نادي بوروسيا دورتموند، والتي نجح رئيس النادي كارل-هاينز رومينيغه في حسمها خلال الساعات الماضية.

وينضم اللاعب البولندي لصفوف بايرن مع نهاية عقده الحالي مع دورتموند في يونيو المقبل.

وقال غوارديولا، ظهر اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي عقد بفندق "هيرتاج" بالعاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن معسكر الفريق البافاري حاليا: "ليفاندوفسكي لاعب مهم ويمتلك مؤهلات عالية، وأظن أن رئيس النادي رومينيغه كان متحمسا للتعاقد مع اللاعب، وقام بكل شيء من أجل حسم الصفقة. وبالتالي سيكون هذا اللاعب إضافة كبيرة للفريق".

في الوقت نفسه، رفض غوارديولا التعليق على الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات في الفترة المقبلة واكتفى بالقول: "أظن أن الثنائي ماتياس سامر (مدير الكرة في بايرن ميونيخ ) ورومينيغه هما الوحيدان اللذان يمكنهما التحدث عن الصفقات الجديدة".

وعلق غوارديولا على إقامة المعسكر التدريبي الشتوي لبايرن في الدوحة قائلا: "يقيم شالكه وبايرن معسكريهما في الدوحة وهذا شيء جميل.. فالأجواء المناخية في قطر متميزة في هذه الفترة من العام، والمنشآت الرياضية الموجودة في أكاديمية أسباير عالمية. وكما تعلمون فقد احترفت سابقا في قطر وأعرف هذا البلد جيدا ".

من ناحية أخرى، علق غوارديولا على سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قائلا: "الثلاثي المتنافس على الكرة الذهبية مذهل وجميعهم يستحقون هذه الجائزة.. لقد امتعوا وقدموا الكثير في العام الماضي، وبالتالي فإنهم يستحقون من وجهة نظري هذا اللقب بنفس القدر والقيمة ولا أفضل أحدا على الآخر".

وأضاف ردا على سؤاله حول اختلاف أسلوب اللعب بين برشلونة (ناديه السابق) وبايرن ميونيخ: "كلاهما من الأندية الكبيرة بل والعملاقة، والفرق بينهما أن برشلونة يعيش وفقا للنمط والإطار والفكر الإسباني. أما بايرن فيعيش في أجواء ألمانية تختلف كثيرا من حيث الفلسفة والإسترتيجية".

وختم غوارديولا حديثه بالتعليق على مباراة بايرن الودية أمام المريخ السوداني قائلا: "طلبت من إدارة النادي أن توفر لنا مباراة أو مباراتين وديتين خلال معسكر الدوحة، ووقع الاختيار على فريق المريخ لمواجهته وبالتالي سنسعى إلى الاستفادة من هذا الاختبار".

