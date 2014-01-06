خمسة مرشحين لرئاسة نادي الاتحاد

شهد نادي الاتحاد تقدم 5 أعضاء للترشح على رئاسة مجلس الادارة في اليوم الاخير من استقبال طلبات المرشحين، وظهر من بين المرشحين الاعلامي عدنان جستنية، الذي أكد دعم أحد الشخصيات الاتحادية له، مشيرا إلى أنه تلقى وعدا من تلك الشخصية بتقديم دعم مالي له يصل الى 70 مليون ريال.



وسبق لجستنية أن رشح نفسه لرئاسة نادي الاتحاد قبل ثلاث سنوات، ولم يحصل إلا على صوت واحد فقط.



ويبرز من تلك الشخصيات إبراهيم البلوي شقيق رئيس النادي السابق منصور البلوي الذي قدم أوراق ترشحه رسميا، بعد أن ألمح إلى الانسحاب من المنافسة في وقت سابق، وشملت قائمة المرشحين أحمد كعكي ومدحت قاروب وماهر بن بندقجي.



الجدير بالذكر أن رئيس النادي السابق محمد الفايز، والذي انتخب من جمعية عمومية نهاية الموسم الماضي، قد تقدم باستقالته الشهر الماضي عقب سوء نتائج الفريق الموسم الجاري، ما جعل جماهير اتحادية تحتج ضده، وتطالبه بتقديم استقالته والرحيل عن النادي لاسيما وأنه فشل في حل أزمة النادي المالية ومنها الديون المتراكمة.



